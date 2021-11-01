За неделю стоимость российских акции в среднем снизилась на 1%, что укладывается в негативную динамику индекса развивающихся рынков от MSCI. К примеру, в пятницу он снизился на 1,45%. Мы наблюдаем укрепление доллара и для стран с большими долларовыми долгами или имеющие сырьевой экспорт это негатив. Сильный доллар привел к коррекции на сырьевых рынках.

Часть инвесторов воздерживалась на прошлой неделе от покупок акций, потому что на начало ноября приходится много важных событий, которые могут качнуть рынок в ту или иную строну. Особое значение для рынка будет предстоящее во вторник и среду заседание ФРС и 22-я министерская встреча ОПЕК+ в четверг. Инвесторы уже примерились с тем, что ФРС на ближайшем заседании заявит о сокращении покупок облигаций. В конце сентября глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что к середине следующего года программа количественного смягчения (QE) будет полностью свернута. ФРС ежемесячно направлял на рынки $120 млрд ликвидности.

Остаются неясным другие вопросы. Как изменились взгляды ФРС на инфляционные риски? Означает ли свертывание программы выкупа облигаций, то ФРС "нажмет на тормоз" и начнет резко повышать ставку в 2022 году? До прошлого заседания ФРС инвесторы считали, что вероятность повышения ставки к концу 2022 года два раза составляет всего лишь 20. В данный момент, по мнению большинства инвесторов, вероятность того, что ФРС повысит ставку в следующем году два или три раза резко выросла.

Что касается заседания ОПЕК, то после того как цены на бензин в США достигли семилетнего максимума давление на эту организацию со стороны США резко выросло. Байден не раскрывает план действий в случае отказа ОПЕК+ наращивать добычу нефти и в этом есть интрига. Вероятно, демократом придется наступить на горло "экологической песне" и стимулировать сланцевую добычу.

В последнее время резко растет количество действующих буровых в США. Кроме того США может ускорить процесс переговоров с Ираном по ядерной программе. Иран заявил, что переговоры о возобновлении международного соглашения по его ядерной программе возобновятся к концу ноября, что приблизит его к увеличению экспорта нефти. На прошлой неделе нефтяные цены соскочили вниз с августовского повышательного коридора. Но это автоматически не означает, что они будут падать. Они могут показывать боковую динамику или повышаться в рамках менее агрессивного коридора.

Дело в том, что и технический комитет ОПЕК и эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) ожидают дальнейшего роста спроса на нефть. Так по прогнозам МЭА в 2022 году спрос на нефть вырастет на 3,3 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе нефтебыкам удалось удержать поддержку в нефти (Brent) 82 доллара, можно ожидать нейтральное открытие рынка. Вряд ли торговая активность будет высокой до того как в среду будут известны итоги заседания ФРС США.