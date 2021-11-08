Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD) 621,6 млрд долл (на 22.10)

RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента

RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента

RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 3кв2021

RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.12.2021, в заочной форме, див-ды 3кв2021, реестр для выплаты — 14.12.2021) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) + 85,93 (3кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для ВОСА (02.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 21.12.2021) 46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020 340 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB Фортум — закрытие реестра для ВОСА (02.12.21, в заочной форме, див-ды 3кв2021) 16,4700282781643 — див-д 2020

12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Polymetal International plc — День инвестора и аналитика /вебкаст/