МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
17:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
18:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
18:55 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
20:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
21:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD) 621,6 млрд долл (на 22.10)  
  RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.12.2021, в заочной форме, див-ды 3кв2021, реестр для выплаты — 14.12.2021) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) + 85,93 (3кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для ВОСА (02.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 21.12.2021) 46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020 340 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Фортум — закрытие реестра для ВОСА (02.12.21, в заочной форме, див-ды 3кв2021) 16,4700282781643 — див-д 2020  
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Polymetal International plc — День инвестора и аналитика /вебкаст/    
  RUB Аптечная сети 36,6 — СД (согласие на сделки с заинтересованностью)    