События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 ноября
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|18:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|18:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD)
|621,6 млрд долл (на 22.10)
|RUB
|ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.12.2021, в заочной форме, див-ды 3кв2021, реестр для выплаты — 14.12.2021)
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020
|46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) + 85,93 (3кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для ВОСА (02.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 21.12.2021)
|46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020
|340 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Фортум — закрытие реестра для ВОСА (02.12.21, в заочной форме, див-ды 3кв2021)
|16,4700282781643 — див-д 2020
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Polymetal International plc — День инвестора и аналитика /вебкаст/
|RUB
|Аптечная сети 36,6 — СД (согласие на сделки с заинтересованностью)
https://1prime.ru/experts/20211108/835146202.html