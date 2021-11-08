События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 ноября
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,04 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сентябрь)
|1,666 трлн йен
|1,06 трлн йен
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь)
|-0,6%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (октябрь)
|13
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|13 млрд евро
|13,5 млрд евро
|10:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,66 трлн юаней
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (ноябрь)
|21,6
|18
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (ноябрь)
|22,3
|20
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (ноябрь)
|21
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:15
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,6%
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|19:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|20:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,584%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,594 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2021
|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Ростелеком — телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для ВОСА (03.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021)
|30 — див-д 2020
|30 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|М.Видео — закрытие реестра для ВОСА (03.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 16.12.2021)
|38 — див-д 2020
|35 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Россети Сибирь — закрытие реестра для ВОСА (30.12.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (изменения и дополнения в положение о Комитете по аудиту СД, положение об оценке деятельности СД)
|RUB
|ЧКПЗ /Челябинский кузнечнопрессовый завод/ — СД (о согласии на совершение сделки)
https://1prime.ru/experts/20211108/835151910.html