МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,04 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сентябрь) 1,666 трлн йен 1,06 трлн йен
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь) -0,6%  
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (октябрь) 13  
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 13 млрд евро 13,5 млрд евро
10:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,66 трлн юаней  
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (ноябрь) 21,6 18
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (ноябрь) 22,3 20
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (ноябрь) 21  
16:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:15 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь) 0,2% 0,5%
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь) 0,5% 0,6%
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
19:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
19:35 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
20:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,584%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,594 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2021    
  RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Ростелеком — телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — закрытие реестра для ВОСА (03.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021) 30 — див-д 2020 30 (1П2021) — див-д 2021
  RUB М.Видео — закрытие реестра для ВОСА (03.12.21, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 16.12.2021) 38 — див-д 2020 35 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Россети Сибирь — закрытие реестра для ВОСА (30.12.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (изменения и дополнения в положение о Комитете по аудиту СД, положение об оценке деятельности СД)    
  RUB ЧКПЗ /Челябинский кузнечнопрессовый завод/ — СД (о согласии на совершение сделки)    