Как и следовало ожидать, разворот на рынке ОФЗ в сторону роста дает возможность Минфину снова выйти на первичный рынок. Сегодня состоятся два аукциона по доразмещению, будут предложены выпуски с фиксированным купоном. Лимит на каждом составит 20 млрд руб. Предыдущий аукцион по доразмещению ОФЗ 26239 с фиксированным купоном и погашением в июле 2031 г. состоялся 20 октября. Лимит тогда также составлял 20 млрд руб. Выпуск ОФЗ 26239 – один из самых ликвидных, так что на сегодняшнем аукционе можно рассчитывать на высокий спрос. Объем выпуска в обращении – 345 млрд руб, за последнее время из его котировок полностью ушла премия к суверенной кривой. Вчера выпуск торговался с доходностью 8,13%.

Мы полагаем, что Минфин может разместить весь предложенный рынку объем, но маловероятно, что ведомство сумеет обойтись без премии по доходности к уровням вторичного рынка. Также Минфин предложит сегодня ОФЗ 26240 с фиксированным купоном и погашением в июле 2036 г. Этот выпуск не доразмещался более двух месяцев, предыдущий аукцион состоялся 8 сентября. ОФЗ 26240 менее ликвиден, чем ОФЗ 26239, его объем в обращении – 156 млрд руб, но и в его котировках премии к суверенной кривой больше нет. Выбор этой бумаги кажется вполне логичным, основной спрос сместился на дальний участок суверенной кривой. Вчера доходность ОФЗ 26240 опустилась до 8,03%, это минимальный уровень среди бумаг с фиксированным купоном. Этот аукцион также может оказаться вполне успешным.