МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 0,4% -0,8% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (3кв2021) 1,5% -3% (факт)
3:30 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
4:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь) 7,3% 6,1% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь) 3,1% 3,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (октябрь) 11,8% 10,9% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 4,9% 4,9% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -5,4% -5,4% (факт)
12:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
13:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 4,8 млрд евро 6,5 млрд евро
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь) 19,8 21,6
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь) 0,5% -3%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь) 0,3% 1,1%
18:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
20:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 15 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 419,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 215,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 7,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 125,5 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -75,5 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -107,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 20 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -6,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента    