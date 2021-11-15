События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 ноября
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|0,4%
|-0,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (3кв2021)
|1,5%
|-3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|4:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь)
|7,3%
|6,1% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь)
|3,1%
|3,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (октябрь)
|11,8%
|10,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|4,9%
|4,9% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-5,4%
|-5,4% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|4,8 млрд евро
|6,5 млрд евро
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь)
|19,8
|21,6
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|-3%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|1,1%
|18:45
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|20:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|15 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|419,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|215,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|7,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|125,5 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-75,5 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-107,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|20 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-6,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/experts/20211115/835214005.html