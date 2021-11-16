МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (сентябрь) 79,3 млрд долл  
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,485 млн барр  
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,62 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (октябрь) 13% 9,9%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (октябрь) -0,624 трлн йен -0,31 трлн йен
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (3кв2021) 0,4% 0,5%
4:20 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,3% 0,8%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 3,1% 3,9%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (октябрь) 0,4% 1,1%
11:05 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
12:00 EUR Еврозона — Отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ о финансовой стабильности    
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 2,1% 2,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,5% 0,8%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 4,1% 4,1%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (октябрь) 1,586 млн 1,64 млн
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь) -7,8%  
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (октябрь) -1,6%  
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (октябрь) 1,555 млн 1,58 млн
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,3%  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 3,7%  
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,2% 0,7%
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:10 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,001 млн барр 1,55 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,034 млн барр  
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
19:30 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
20:40 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
20:40 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
21:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2021) 10,5% 4,6% (прогноз)
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    