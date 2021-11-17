События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 ноября
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во среду, 17 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (сентябрь)
|79,3 млрд долл
|26,3 млрд долл (факт)
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,485 млн барр
|0,655 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,62 трлн йен
|-0,44 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (октябрь)
|13%
|9,4% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-0,624 трлн йен
|-0,067 трлн йен (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (3кв2021)
|0,4%
|0,6% (факт)
|4:20
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,3%
|0,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|3,1%
|3,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (октябрь)
|0,4%
|1,1%
|11:05
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|12:00
|EUR
|Еврозона — Отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ о финансовой стабильности
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|2,1%
|2,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,8%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|4,1%
|4,1%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
|1,586 млн
|1,64 млн
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь)
|-7,8%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (октябрь)
|-1,6%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (октябрь)
|1,555 млн
|1,58 млн
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|3,7%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,7%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,001 млн барр
|1,55 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,034 млн барр
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|19:30
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|20:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|20:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|21:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2021)
|10,5%
|4,6% (прогноз)
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
https://1prime.ru/experts/20211117/835237517.html