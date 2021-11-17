Российский рынок во вторник оставался под давлением, в том числе из-за обострения ситуации на белорусско-польской границе. Отставание от других развивающихся рынков продолжает усиливаться, компенсируя опережающую динамику в сентябре. Цены на сырье стабильны в условиях активно растущего доллара США, что не дает поводов для оптимизма в нефтегазовом и горнодобывающем секторах, имеющих наибольший вес в индексе МосБиржи. Цены на нефть рискуют остаться под давлением на фоне ухудшения сантимента

В текущих условиях торговая активность локализуется в отдельных фишках, преимущественно новостных, которые демонстрируют гиперреакцию даже на незначительные информационные поводы. Так, например, акции Мечела вчера подскакивали на 4,5% (АО) и 7,5% (АП) после новостей о том, что компания через два дня опубликует квартальный отчет.

Также рост волатильности отмечается в акциях третьего эшелона. Низколиквидные бумаги очень чувствительны к малейшему росту торговых оборотов. Как только бумага попадает на радар частных инвесторов и начинает активно обсуждаться на профильных форумах, котировки приходят в движение и иногда могут выдавать импульсные скачки на десятки процентов. В большинстве случаев это быстро заканчивается и акции возвращаются на прежние уровни.

Как правило, такие периоды характерны для завершающей стадии восходящего тренда, когда причин для роста уже нет, но участники рынка по инерции активно ищут возможности для входа. В текущей ситуации коррекция длится уже около месяца, но до этого сильный восходящий тренд наблюдался почти год. Несмотря на то, что потенциал для возобновления роста присутствует, следует учитывать, что постпандемийное восстановление уже подошло к концу. Той динамики, которая наблюдалась в последние 12 месяцев, в следующем году может уже не быть.

Индекс МосБиржи во вторник сформировал еще одну медвежью свечу, оставаясь вблизи месячных минимумов. Потенциал снижения к ближайшей зоне поддержки 4060-4080 п. все еще есть, но уже на текущих уровнях можно наблюдать активный выкуп просадки ниже 4120 п. При улучшении конъюнктуры на сырьевых рынках или появлении других драйверов российский рынок может отскочить с первой целью в районе 4200 п.