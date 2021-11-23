МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,655 млн барр  
1:15 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2021) 0,8% -3,1%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 50,7  
3:40 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (ноябрь) 95,4 95
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (ноябрь) 100,1 99
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (ноябрь) 97,7 96,6
13:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь) 9 13
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) 0,5% 0,5%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) -0,3% 0,2%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 2% 2,2%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2021) 5,7% 5,7%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь) -97,03 млрд долл  
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 268 тыс 260 тыс
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь) 0,7%  
17:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
18:00 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь) 0,2% 0,4%
18:00 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь) 3,6% 4,1%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 62,8 63
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 66,8 66,9
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь) 14%  
18:00 USD США — Продажи нового жилья (октябрь) 800 тыс 801 тыс
18:00 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь) 4,4  
18:00 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь) 0,3%  
18:00 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь) 0,6% 1%
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -2,101 млн барр -0,95 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,216 млн барр  
19:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 454  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 556  
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лукойл — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Лукойл — телеконференция менеджмента    
  RUB TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB TCS Group — телеконференция менеджмента    
  RUB Распадская — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021) 2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020 23 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Энел Россия — СД (бизнес-план на 2022-2024, бюджет на 2022)    