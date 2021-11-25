События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 ноября
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День благодарения — выходной на биржах
|3:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2021)
|4,4%
|-2,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2021)
|2,5%
|2,5%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|1,8%
|1,8%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь)
|0,9
|-0,5
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|16:10
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:05
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|Интер РАО — телеконференция менеджмента
|15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 3кв/9м2021
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.11)
|626,2 млрд долл (на 12.11)
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Русгидро — телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|Petropavlovsk Plc — День инвестора
https://1prime.ru/experts/20211125/835320176.html