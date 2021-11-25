МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День благодарения — выходной на биржах    
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2021) 4,4% -2,2% (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2021) 2,5% 2,5%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 1,8% 1,8%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь) 0,9 -0,5
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
13:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
13:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
16:10 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
16:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:05 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
20:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента    
15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 3кв/9м2021    
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.11) 626,2 млрд долл (на 12.11)  
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Русгидро — телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Petropavlovsk Plc — День инвестора    