Российский рынок с открытия устремился вниз, хотя ситуация на мировых площадках некоторое время оставалась благоприятной. В результате наши индексы достигли самых низких с декабря 2020 года уровней.

Давление на рублевые активы по-прежнему оказывает негативная геополитическая обстановка, угрожающая ухудшением. Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили, что Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. При этом Госдепартамент США разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину и рекомендовал американским гражданам, которые находятся там, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас.

После старта европейской сессии внешний фон ухудшился, что ускорило наше снижение. Российские фондовые индикаторы теряли 5,5-6,5%, после чего отскочили в рамках коррекции. Учитывая высокие геополитические риски и крайне негативный настрой участников нашего рынка, говорить о каких-то уровнях, способных выступить в качестве технических поддержек, сейчас затруднительно.

Валютный рынок

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время укреплялся благодаря росту мировых рынков и нефти. Хотя он некоторое время продолжался, вскоре российская валюта стала быстро дешеветь.

Пара USD/RUB впервые с октября 2020 г. превысила отметку 78,3 руб., пара EUR/RUB обновила полугодовой максимум, установив его вблизи значения 88,75 руб. Затем рубль умеренно скорректировал потери в рамках коррекции.

Российский долговой рынок ускорил нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI сдает позиции третью сессию подряд, обновив шестилетний минимум.

Рубль вышел вниз из двухнедельной консолидации вниз, ускорив снижение. Ближайшей целью этого импульса у доллара может стать незакрытый гэп 78,82-79,05 руб., образовавшийся в начале ноября 2020 г. Предотвратить дальнейшее ослабление рубля способны лишь надежные свидетельства устойчивого улучшения геополитической обстановки.