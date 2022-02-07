МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь) -1,3% 0,3%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь) -1,2% 0,7%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,37 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь) 0,897 трлн йен 0,074 трлн йен
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь) 0,6%  
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь) -12  
14:15 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
16:30 USD США — Объем экспорта 224,2 млрд долл  
16:30 USD США — Объем импорта 304,4 млрд долл  
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (декабрь) -80,2 млрд долл -83 млрд долл
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь) 3,13 млрд канад. долл 2,62 млрд канад. долл
20:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
21:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Полюс — операционные результаты за 4кв2021/2021    