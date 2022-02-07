События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 февраля
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь)
|-1,3%
|0,3%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь)
|-1,2%
|0,7%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,37 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)
|0,897 трлн йен
|0,074 трлн йен
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)
|0,6%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь)
|-12
|14:15
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|224,2 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|304,4 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-80,2 млрд долл
|-83 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|3,13 млрд канад. долл
|2,62 млрд канад. долл
|20:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Полюс — операционные результаты за 4кв2021/2021
https://1prime.ru/experts/20220207/836008606.html