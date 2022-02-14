В данный момент наш рынок находится под двойным прессом негатива — перспектива ужесточения денежной политики США и геополитический напряженность не дает инвесторам спокойно спать. Шансы индекса МосБиржи выйти из понижательного ноябрьского канала минимальны.

Это не хорошо и не плохо — это данность. Зато долгосрочные инвесторы имеют возможность формировать портфель из акций по интересным ценам.

На продолжительных временных периодах экономика переигрывает геополитику. Из этого не следует что надо немедленно бежать к терминалу и покупать акции с "плечами". В ближайшие дни высокая турбулентность сохранится так как запланировано много переговоров политиков. И каждые переговоры это новостной повод купить или продать акции.

Сегодня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в настоящее время председательствует в ОБСЕ, начнет свой визит в Москву. Завтра генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дает пресс-конференцию в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Также во вторник Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры в Москве. В среду Министры обороны стран альянса НАТО встречаются в Брюсселе на двухдневном саммите под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Также мы с удивлением узнали в выходные, что 15-16 февраля возможна "агрессии" России против Украины. В ближайшие дни будет очень насыщенный новостной фон, и при этом мы на прошлой неделе убедились в том, что пока наш рынок слабый. К примеру, акции Сбербанка не смогли закрепиться выше технического сопротивления 280 при том, что консенсус по справедливой цене это акции выше 400.

Акции Газпрома никак не могут преодолеть техническое сопротивление 336. Если бы не высокие цены на нефть, наш рынок был бы сейчас значительно ниже.

Американский рынок на прошлой неделе также снижался. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite не смог преодолеть сопротивление 14530 пунктов. Аналитики западных инвестбанков прогнозируют сильное повышение процентных ставок на 2022 год, и это давит на котировки фондового рынка.

К примеру, аналитики BofA Global Research ждут, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов на каждом из оставшихся семи заседаний в этом году. Также существует риск, что ФРС осуществит повышение ставки между заседаниями.

Сейчас не лучшее время для покупок акций высокотехнологичных компаний "широким фронтом", потому что высокая инфляция в США побуждает ФРС к решительным действиям.

Сегодня наш рынок открылся в отрицательной зоне. До сезона дивидендных отсечек еще далеко, поэтому с маржинальными покупками надо быть осторожней. Два года подряд наш рынок был в "полосе эйфории". Сейчас пришла "полоса разочарований и апатии", затем снова начнется "полоса эйфории". Мы должны увидеть устойчивое замедление инфляции, затем спрос на ОФЗ и уже потом начнется "полоса эйфории".