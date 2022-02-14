Российский рынок акций завершал прошлую неделю резким снижением на фоне роста геополитической напряженности. Индекс МосБиржи рухнул к 3450 п. Мощное снижение затронуло большинство голубых фишек. Объемы торгов закономерно подскочили и в пятницу составили 203 млрд руб. — максимум за три недели.

Причем в этот раз наблюдалась ярко выраженная реакция не только нашего рынка, но и других фондовых площадок. Значительное падение произошло в США. Кроме того, резкий рост зафиксирован в ряде commodities, по которым Россия имеет высокую долю в общих объемах производства.

Например, это касается палладия и нефти. Так, фьючерсы Brent подскочили к максимальным с 2014 г. уровням, достигнув сегодня отметки $95. Сообщения о росте числа активных буровых установок в США с 497 до 516 и прогрессе по переговорам с Ираном пока не оказывают давления на нефтяные котировки (временное явление).

Даже цены на золото начали реагировать на возросшую неопределенность. Стоимость тройской унции поднялась к $1860.

Все это результат эскалации геополитической напряженности. Десятки стран отозвали своих дипломатов из Украины, посоветовали своим гражданам не посещать страну. При это официальные лица в США делали несколько заявлений о том, что Россия якобы может вторгнуться на Украину в любой момент, в том числе до окончания Олимпийских игр в Китае. В СМИ даже попали заявления Байдена, с предположением того, что это может произойти 16 февраля. Президент Украины Зеленский со своей стороны не смог подтвердить эти данные. Позже в Белом доме заявили, что не могут назвать точную дату гипотетического вторжения. В России представители МИД называют происходящее "классической пропагандой войны".

На выходных прошли переговоры президентов США и России. В итоговых заявлениях Кремля и Белого дома не просматривается какого-то конструктива и намеков сближения позиций сторон.

Сложно спорить с тем, что в СМИ развернулся новый раунд полномасштабной кампании в отношении ситуации вокруг Украины. Большинство ключевых деловых изданий ставят на первые полосы эту историю, забывая при этом упомянуть про рекордную за 40 лет инфляцию в США и неизбежность повышения процентных ставок, которые вскоре начнут сбивать тот экономический импульс роста, который сложился после пандемии.

Набор информационного шума, который, как мне кажется, в значительной степени преувеличивает масштаб угроз, просто зашкаливает. На рынок влияют уже даже не реальные риски, а частота заголовков на эту тему. Мы видим самостоятельно прогрессирующий милитаристский сентимент, поддерживаемый процессом умышленного непрерывного обсуждения в СМИ этой темы.

Какой главный враг фондового рынка? Неопределенность. И именно она сейчас прогрессирует, давя на российские индексы. Чем раньше завершится период "непонимания" о том, что будет дальше, тем быстрее может восстановиться фондовый рынок.

Самые волатильные фишки. На основе торгов последних полутора месяцев можно сделать вывод, что наиболее чувствительны к ухудшению геополитической ситуации следующие бумаги:

— акции Сбербанка, ВТБ, TCS Group

— акции Газпрома

— акции высокотехнологичного сектора (Яндекс, Ozon, Cian и др.)

Впрочем стоит сразу отметить, что и при стабилизации фона эти бумаги способны показывать опережающую динамику в рамках отскока.

Что касается инструментов, которые в меньшей степени могут реагировать на сложившийся фон, то это, например, акции золотодобывающих компаний, а также привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. В целом нефтяники могут быть устойчивей рынка на фоне Brent по $95.

По индексу МосБиржи ранее в течение февраля мы видели несколько остановок в районе 3440-3460 п. При закрытии дня ниже этой области далее цели вновь могут опуститься к широкому диапазону 3160-3270 п.

Причем можно быть уверенным, что волатильность в течение как сегодняшнего дня, так и всей недели может быть очень высокой. Возможны сильные импульсы. Обороты также останутся повышенными.

Ставки растут

Банк России в пятницу повысил ставку до 9,5%, сохранив вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. Как и на протяжении всего 2021 г. регулятор не дал ни единого сигнала о смягчении. Наоборот, были пересмотрены в сторону повышения оценки по инфляции до 5-6% в 2022 г. и диапазона среднего значения ключевой ставки — до 9-11%.

На пресс конференции Эльвира Набиуллина среди прочего отметила, что ставки могу повышаться до тех пор, пока "люди не будут ощущать, как это было несколько лет назад, что депозитные ставки в полной мере компенсируют им инфляционные риски". Так что в фокусе теперь цифры в первую очередь не по самой инфляции, а по инфляционным ожиданиям населения. Регулятору своими действиями нужно снижать именно этот показатель.

Индекс гособлигаций (RGBI) в пятницу просел на 1% и сегодня может продолжить падение, закладывая выросшие шансы на дальнейшее увеличение ключевой ставки. Это негативный фактор и для рынка акций, в том числе и для дивидендных историй, которым приходится конкурировать с долговым рынком по доходности.

Пара USD/RUB снова подскочила выше 77. В этом движении очень много эмоций и политики. На самом деле риторика того же Банка России в пятницу была в пользу рубля. Кроме того, стоимость барреля нефти в рублях обновила исторические максимумы, что также крайне позитивно для национальной валюты. Чуть позже любая стабилизация внешнего фона может привести к заметному укреплению рубля.

В ходе пятничной пресс-конференции Эльвира Набиуллина затронула тему паузы в покупке валюты по бюджетному правилу. Как мне показалось, в ЦБ РФ пока не торопятся возобновлять операции, тем более волатильность вновь подскочила. Центробанк не выделяет какие-то конкретные уровни, на которых может вновь начать покупать валюту. В связи с этим дополнительного давления помимо геополитики на рубль пока быть не должно.

Когда же ситуация на рынке успокоится, то ЦБ РФ может вернуться к операциям в рамках бюджетного правила и сначала будет покупать валюту в пределах ежемесячных планов, а затем уже запланирует, как добрать выпавшие объемы из-за текущей паузы.

В фокусе

Среди важных событий этой недели отметим, что на 15 февраля назначена встреча Путина и нового канцлера ФРГ Шольца. Далее после 16 февраля при спокойном внешнем фоне на рынок может вернуться спрос.

На этой неделе ожидаются финансовые отчеты ряда российских компаний: Яндекс (вторник), Новатэк (среда), Газпром нефть, РусГидро (четверг), Северсталь (пятница).

Во вторник на срочном рынке Московской биржи стартуют торги фьючерсами на акции восьми российских компаний. К торгам будут допущены контракты на акции Газпром нефти, Самолета, Детского мира, Мечела, Русала, Россетей, СПБ Биржи и ФосАгро.

В США также продолжится сезон корпоративной отчетности. Согласно данным FactSet, из 72% отчитавшихся компаний индекса S&P 500 77% эмитентов показывают превышение чистой прибыли над уровнем прогнозов аналитиков. В среднем показатель увеличился в IV квартале на 30,3% г/г. Лучше всех относительно консенсусов показывают себя акции IT-компаний и здравоохранения. Что касается выручки, то она лучше ожиданий у 77% отчитавшихся компаний.

Среди наиболее заметных компаний на этой неделе финансовые результаты представят Arista Networks, Continental Resources (понедельник), Airbnb, Alibaba, Zoetis, Fidelity, Devon, Roblox, Marriott International (вторник), NVIDIA, Cisco Applied Materials, Shopify, BAT, Baidu, AIG (среда), Walmart, (четверг), Deer & Company, DraftKings (пятница).