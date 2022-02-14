На последних торгах прошлой недели преобладала негативная динамика. Индекс РТС терял более 5% на фоне ослабления рубля до 76 к доллару. Лидерами роста стали бумаги FXGD ETF (+1,49%). Скорректировались акции ИСКЧ (-8,07%).

Банк России повысил ставку до 9,5% годовых и дал понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики не завершен. Ориентир верхней границы усредненной ставки повышен до 11,3%. Это может означать, что рост инфляции не остановлен. Однако в ходе конференции глава ЦБ выразила уверенность в том, что инфляция проходит пик.

Повышение ставки должно способствовать усилению спроса на рублевые облигации и депозиты, а также укреплению рубля. В то же время возможно снижение спроса на наиболее крупные кредиты, особенно ипотечные, что должно привести к охлаждению рынка жилья. Реакция рынка на решение ЦБ была спокойной, так как совпало с консенсусом. Однако к вечеру 11 февраля рубль начал слабеть ввиду укрепления доллара на Forex.

Неделя может начаться со снижения. Внешний фон будет оказывать существенное влияние на динамику торгов в России. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3500-3600 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50.