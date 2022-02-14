Цены на нефть продолжают расти на фоне отсутствия прогресса по переговорам между США и Ираном. Также поддержку оказывает всплеск геополитической напряженности.

По итогам 8-го раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке ощутимого прогресса не наблюдается. Иран заявляет, что возвращение к условиям 2015 г. становится все более трудным, поскольку западные страны только "притворяются", что выступают с новыми инициативами.

Заключение сделки означает снятие санкций с иранского нефтегазового экспорта и возможный рост добычи на 1 млн б/с в течение нескольких месяцев. На фоне переговоров на прошлой неделе цены на нефть демонстрировали ограниченную коррекцию, но к пятнице оптимизм вновь вернулся на рынки, поскольку перспективы роста предложения иранской нефти остались туманными.

Сегодня с утра цены на нефть продолжают расти и превышают $95 за баррель. Такая динамика может быть связана со всплеском геополитической напряженности по украинскому вопросу. США заявили, что Россия может в любой момент напасть на Украину, прикрываясь надуманным предлогом. Россия такие планы отрицает.

Чем больше тема гипотетической войны обсуждается в СМИ, тем выше градус напряженности. Участники рынка опасаются, что возможные санкции со стороны США и ЕС в отношении России могут затронуть поставки российской нефти и усугубить существующий на рынке дефицит.

Фьючерсы на Brent демонстрируют уверенный восходящий тренд, целью которого может быть психологическая отметка $100 за баррель. Вблизи этого рубежа покупки могут быть уже не такими уверенными. Тем не менее, достижение трехзначной цифры на горизонте февраля — марта уже не выглядит чем-то невероятным.

Данные Baker Hughes в пятницу показали скачкообразный рост буровой активности в США на прошлой неделе. Число нефтяных буровых в США подскочило на 19 уст. до 516 уст. Пока не ясно, будет ли ускорение иметь устойчивый характер, или это разовая акция.

Рост бурения может позитивно сказаться на американской добыче в 2022 г. и негативно отразиться на ценах. На прошлой неделе EIA повысило прогноз по добыче нефти в США на этот год с 11,85 млн б/с до 11,97 млн б/с. Если бурение продолжит активно расти, то этот прогноз может быть повышен еще.

При этом надо отметить, что для устойчивого роста производства буровых все еще недостаточно. Основной объем инвестиций в бурение в 2021 г. был направлен на завершение скважин DUC, а не на новое производство. Добыча, поддерживаемая завершением DUC, менее устойчива, поскольку резервные скважины могут закончиться. Во II полугодии число скважин DUC падало, в среднем, на 200 шт. в месяц. Сегодня EIA опубликует очередной ежемесячный отчет Drilling Productivity Report, где можно будет увидеть, сохранялась ли тенденция к падению DUC в январе.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,7% выше уровней закрытия предыдущего дня в районе $95,1 за баррель.