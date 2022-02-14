Распродажа в акциях усилилась из-за геополитического внешнего фона. Американские индексы в пятницу снова откатились в "красную зону" (S&P 500 и Nasdaq потеряли 1.9-2.8% капитализации) на опасениях потенциальной эскалации конфликта в Восточной Европе на этой неделе.

Сегодня негатив распространился на азиатские площадки и, судя по фьючерсам (-0.9-1.9%), снова окажет давление на европейские площадки.

Доходности казначейских облигаций откатились на 5-7 бп (UST'10 — до 1.96% годовых, а UST'2 — до 1.55% годовых) на сиюминутном снижении рисковых настроений. По мере возвращения внимания к теме инфляции и траектории ставки Fed funds, повышательное давление "медведей" в сегменте госдолга США может увеличиться.

Сегодня ФРС проведет внеплановое заседание по вопросам изменения условий предоставления ликвидности финансовым институтам. Возможно, речь пойдет об ужесточении условий фондирования, но вряд ли затронет ставку по федеральным фондам (fed funds rate).

Нефть Brent выстрелила вверх до $95-96/барр. на фоне напряженной ситуации вокруг Украины и опасений перебоев с поставками российской нефти на европейский рынок. При этом котировки спотового контракта газа на хабе TTF пока не демонстрируют панической реакции — котировки стабилизировались вблизи $912/ тыс. куб. м чуть выше уровней в пятницу утром. За кадром остается риторика дипломатов, участвующих в переговорах Ирана и ЕС, сигнализирующая о высоких шансах на скорое достижение соглашения.

Рост "защитного" спроса на доллар вернул пару EUR/USD к уровням 1.1340-1.1370. На этой неделе укрепить позиции американской валюты может риторика "ястребов" после публикации протокола январского заседания ФРС США (среда 22:00 мск).