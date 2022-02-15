Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть корректируются вниз после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках стабилизировались. На геополитическом фоне президент РФ Путин сообщил о готовности продолжать переговоры по Украине.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые после попыток отступить от минимумов дня в итоге изменились в пределах 0,5%. Рынок оставался под давлением геополитической напряженности и ожиданий скорого повышения процентных ставок ФРС, высокую вероятность чего подтверждают представители регулятора. При этом с технической точки зрения рынок находится ниже краткосрочных сопротивлений (в частности, 4500 пунктов по индексу S&P 500), до преодоления которых скорее будет склонен к развитию нисходящего движения.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в ожидании публикации данных о производственной инфляции за январь, которые могут показать её замедление и тем самым ограничить рыночные страхи насчет резкого ужесточения монетарной политики.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%, который также находился под давлением геополитики. Во вторник рынок ждет макроэкономических данных из Великобритании, Германии и еврозоны. Еврогруппа также проведет встречу.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,84% после выхода данных о росте национальной экономики в 4-м квартале на 5,4% г/г (ожидалось +5,8%) вслед за её сокращением на 3,6% кварталом ранее. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после скачка наверх чуть более чем на 2% накануне. Котировки в понедельник после волатильной сессии и коррекции вниз в итоге перешли к росту и обновили максимумы с 2014 года на фоне геополитических страхов и рисков перебоя с поставками нефти и газа из России. Ближайшие сопротивления для цен расположены на 97 долл. и 99,50 долл. (для Brent) и 96 долл. и 97,50 долл. (для WTI). Сильный восходящий тренд на рынке по-прежнему актуален.

События дня:

• отчет по рынку труда Великобритании за декабрь (10.00 мск)

• индекс экономических ожиданий инвесторов Zew по Германии за февраль (13.00 мск)

• встреча Еврогруппы (13.00 мск)

• ВВП еврозоны в 4-м кв. 2021 г. (13.00 мск)

• торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)

• индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)

• финансовые результаты Яндекса за 4-й квартал и весь 2021 год

• отсечка в Евразе на выделение Распадской

• квартальные результаты Airbnb, Glencore, Glencore

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли порядка 2-3%, отступив как от максимумов, так и от минимумов сессии. Рублевый индикатор в итоге смог отвоевать сопротивление 3470 пунктов, а долларовый остался немногим ниже уровня 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Технически рынок демонстрирует готовность к отскоку наверх, который, однако, может оказаться непродолжительным. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет около 1,4%, позволяя ожидать покупок на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3450-3650 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах изменяется разнонаправленно к указанным валютам. Пара доллар/рубль вернулась ниже 76,70 рублей. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отменяет сигнал к развитию роста в район 80 рублей. Пара евро/рубль также расположена ниже средней полосы Боллинджера 87 рублей, что повышает шансы на развитие коррекционного снижения к отметке 85 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в небольшой плюс, отыгрывая новые максимумы цен на нефть, а также надежды на стабилизацию геополитической ситуации вслед за сообщениями о готовности Путина продолжать переговоры по Украине. Золото при этом продолжает пользоваться спросом в качестве защитного актива и поднялось к пику с июня прошлого года, в район 1880 долл./унц., со следующими сопротивлениями у 1890 долл. и 1900 долл. Золотодобытчики во вторник, таким образом, могут смотреться достаточно уверенно, а от Яндекса ожидают финансовой отчетности за весь прошлый год.