Во вторник цены на нефть скорректировались на фоне снижения геополитической напряженности в Восточной Европе. В случае дальнейшей деэскалации котировки могут оставаться под давлением и даже протестировать сверху круглый уровень $90 за баррель. При этом о более глубоком снижении речи пока не идет, поскольку дефицит поставок по-прежнему сохраняется и является более весомым драйвером для нефтяных цен. На среднесрочном горизонте восходящий тренд остается актуальным.



Поздно вечером предварительные данные по запасам нефти в США представил API. По данным института, запасы нефти, бензина и дистиллятов упали на 1,1 млн, 0,9 млн и 0,5 млн барр. соответственно. Данные позитивны, но на фоне геополитики они отошли на второй план. Кроме того, рынок уже привык к тому, что данные API и официальная статистика от EIA могут существенно различаться. Поэтому более значимым для динамики нефти будет официальный отчет EIA сегодня в 18:30 по МСК.

В фокусе внимания рынка может быть не только динамика запасов, но и данные по американской добыче. На прошлой неделе Baker Hughes отчитался о неожиданном скачке буровой активности, который может предвещать ускорение сланцевой добычи. EIA ожидает, что добыча на 7 ключевых сланцевых бассейнах по итогам февраля окажется выше предыдущих прогнозов, и в марте продолжит расти. Прогноз по среднегодовой добыче в 2022 г. был повышен на прошлой неделе с 11,85 до 11,97 млн б/с. Пока эти данные не дают повода ожидать серьезного навеса со стороны американской нефти, однако во II полугодии этот эффект может стать уже более ощутимым.



Со стороны ОПЕК+ рост предложения ограничивается естественными причинами: недостаток инвестиций в производственные мощности в прошлом и технические сложности. По оценке МЭА, в январе добыча альянса отставала от целевого уровня на 900 тыс. б/с. Если такая ситуация будет сохранятся, то в 2022 году дефицит поставок может наблюдаться гораздо дольше, чем предполагают актуальные прогнозы.



С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущего дня в районе $93,1 за баррель.