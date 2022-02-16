На прошлой неделе вышли свежие данные по инфляции в США: в январе индекс потребительских цен вырос на 7.5% г/г. Это максимальный уровень

за последние 40 лет.

В то же время объем средств в фондах денежного рынка США по-прежнему огромен. Фактически эти деньги «сгорают» в высокой инфляции, а потому можно ожидать их постепенного перетока в другие классы активов.

Тем не менее, в текущей ситуации надо сохранять осторожность, поскольку широкий рынок вряд ли покажет такой же бурный рост, как в прошлом году. Так, Goldman Sachs впервые за долгое время понизил прогноз по индексу S&P 500 до 4 900 пунктов, а также стал оценивать сценарий рецессии в условиях резкого повышения ставок.

Разрушение покупательной способности

Количество денег в фондах денежного рынка "зашкаливает"

В фондах денежного рынка США (MMF) по-прежнему находится колоссальное количество средств — уровни сопоставимы с пандемическими максимумами 2020 года:

В институциональных фондах: $3.1 трлн (против $3.2 трлн на пике кризиса 2020 года);

В розничных фондах: $1.46 трлн (против $1.6 трлн на пике кризиса 2020 года).

Высокая инфляция разрушает покупательную способность этих денег

Фонды денежного рынка (MMF) инвестируют в инструменты с минимальным риском, преимущественно в краткосрочные высоконадежные облигации. В 2020 году люди перекладывали средства в такие фонды, чтобы "уйти от риска". Теперь же эти сбережения просто "сгорают" в высокой инфляции.

Ситуация кардинально отличается от кризиса 2008-2009 годов

Тогда деньги не оставались в MMF так долго — достаточно быстро они "разошлись" по другим инвестиционным активам. Кроме того, на пике аллокации средств в фондах денежного рынка инфляция была отрицательной.

Возможно, переход уже начался

С начала 2022 года отток из фондов денежного рынка составил $164 млрд, при этом сопоставимый приток наблюдается в фонды акций ($152.5 млрд). Тем не менее, пока нельзя говорить о явной тенденции.

Во-первых, деньги, которые находятся в MMF, достаточно "консервативны", и не стоит ожидать, что они тут же зайдут в акции.

Во-вторых, масштаб оттока все еще довольно незначительный в сравнении со всей суммой, которая сейчас аллоцирована в фонды денежного рынка ($6.7 трлн по всему миру).

Премия за инвестиции в акции может снизиться

Goldman Sachs подсчитал премию за риск инвестирования в акции (Equity Risk Premium) индекса S&P 500 над US Treasuries. До 2000 года эта премия была в районе 2-4%, а после — около 5-6%, что в целом оправдывает перекладку в акции в текущих условиях.

При этом аналитики инвестбанка ожидают снижения премии в акциях, в результате чего forward P/E индекса составит 20 (против предыдущего прогноза на уровне 22).

Впервые за долгое время цель по S&P 500 снижена.

Базовый сценарий

На прошлой неделе Goldman Sachs понизил базовый прогноз по S&P 500 на конец 2022 года до уровня 4 900 (+11% с текущих уровней) с 5 000+. Снижение вызвано ожидаемым ростом ставок и переоценкой вниз будущих денежных потоков компаний.

Альтернативные сценарии

Позитивный: снижение инфляции выше ожиданий и меньшее количество повышений ставок ФРС могут подтолкнуть индекс на 24%

до 5 500.

Негативный: высокая инфляция и дальнейшее повышение ставок выше ожиданий рынка могут привести к снижению индекса на 11% до 3 900.

Еще одно новшество в аналитике Goldman Sachs — расчет сценария рецессии в условиях резкого повышения ставок. В этом случае инвестбанк оценивает целевой уровень по S&P 500 в 3 600 пунктов (-20% с текущих уровней).

Отметим, что уровни защитных механизмов geared put в наших структурных продуктах как раз находятся на уровнях —20..25%, что делает такие инструменты особенно комфортными для инвестирования в 2022 году — как на умеренно растущем рынке, так и при существенной коррекции.