2022-02-22T09:50:28+03:00
2022-02-22T09:50:28+03:00
2022-02-22T09:50:28+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220222/836129477.html
Фондовые площадки вернулись в 2020 год
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Неделя началась с обвального падения. Ведущие индексы скорректировались на минимум с осени 2020 года. Более 250 наиболее торгуемых акций закрылись на отрицательной территории... ПРАЙМ, 22.02.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Георгий Ващенко
https://cdnn.1prime.ru/images/82954/83/829548390.jpg
Неделя началась с обвального падения. Ведущие индексы скорректировались на минимум с осени 2020 года. Более 250 наиболее торгуемых акций закрылись на отрицательной территории. Подорожали бумаги FXGD ETF (+2,21%) и некоторых других фондов. Аутсайдерами среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Роснефти (-18,33%). Пара USD/RUB поднялась выше 79.
Банк ВТБ (-17,50) опубликует финансовую отчетность. Ожидается, что операционные доходы превысили 800 млрд руб., а прибыль составила более 300 млрд руб. Дивиденд по итогам года может достигнуть 0,006 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует доходности около 20%. Таргет на горизонте 12 месяцев — 0,07 руб. При этом важно учитывать, что фундаментальные факторы оказывают весьма незначительное влияние на рынок в условиях высокой волатильности.
Преобладает вероятность сильного снижения. Внешние рынки будут отыгрывать негативный информационный фон. Также с технической точки зрения важно, удержится ли индекс S&P 500 выше уровня 4300 пунктов. При пробое этой отметки вниз отрицательная динамика рынков, на наш взгляд, будет сохраняться в течение длительного времени. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2 800-3 000 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 79-83.