Во вторник, 22 февраля, все внимание инвестиционного сообщества сосредоточено на геополитике. В выходные обстановка на территории Восточной Украины резко ухудшилась. Лидеры ЛНР и ДНР призвали граждан к эвакуации в РФ, которая, в свою очередь, согласилась принять беженцев. В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин провел внеочередное расширенное заседание Совета безопасности РФ, по итогам которого было принято решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Западные страны уже объявили о намерении ввести санкции в отношении РФ. Геополитическая обстановка остается крайне напряженной, и пока неизвестно, состоится ли встреча Лаврова и Блинкена, запланированная на 24 февраля, а также саммит с участием Путина, Байдена и всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, предложенный президентом Франции Макроном.

Практически все глобальные рынки без исключения во вторник торгуются в красной зоне. Американские инвесторы возвращаются на рынок после длинных выходных, что может усилить и без того панические настроения на рынках. Несмотря на наличие и других инфоповодов, макроэкономических и корпоративных новостей, геополитический фактор все же останется ключевым для динамики активов.

Сегодня перед открытием торгов отчитаются компании Home Depot, Medtronic, TransUnion и Macy's, а после закрытия торгов отчеты представят Palo Alto, Agilent Technologies, Cadence Design, Verisk Analytics, Diamondback Energy и Mosaic. Из макроэкономической статистики выделяем публикации данных по индексу делового климата от IFO в Германии, по предварительным индексам деловой активности от IHS Markit и индексу потребительского доверия в США.

По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи теряет 5,9% до 2857,14 пункта, а индекс РТС проседает на 6,8% до 1125,40 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,7% до 451,86 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал снижение на 2,9% до 23475,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 1,3% до 4574,15 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в минусе на 1,3%, доходность 10-летних трежерис уменьшается на 4 б.п. до 1,891%. Фьючерс на нефть Brent растет на 3,3% до $96,11 за баррель.

Торговая сессия в Китае завершилась снижением. Накануне Народный банк Китая сохранил без изменений ключевые параметры ДКП — ставку среднесрочного кредитования, пятилетнюю ставку и норму обязательных резервов. После нескольких снижений ставок НБК решил взять паузу, но продолжает поддерживать рынок за счет вливания дополнительной ликвидности через операции обратного РЕПО.

В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались PetroChina (+1,5%) и CNOOC (+0,6%). Заметно хуже рынка завершились торги для ENN Energy (-10,9%) и Hang Seng Bank (-10,3%). Продолжают терять позиции и технологические компании: Ping An (-4,0%), Meituan (-4,6%), NetEase (-0,2%), Tencent Holdings (-0,1%), Xiaomi (-3,0%), Alibaba Group Holding (-3,4%), BYD (-4,5%), JD.com (-3,4%).

Торговая сессия в Европе стартовала на отрицательной территории. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,9%, французский индекс CAC 40 проседает на 0,6%, а британский индекс FTSE 100 корректируется на 0,4%.

Британский финансовый холдинг HSBC отчитался о скорректированной выручке по итогам 2021 года в размере $50,1 млрд (-3% (г/г)), скорректированной прибыли до уплаты налогов в размере $21,9 млрд (+79% (г/г)) и чистой прибыли в размере $14,7 млрд против $6,1 млрд в 2020 году. Показатели вышли чуть ниже консенсус-прогноза. HSBC дополнительно объявила о новом buyback на сумму $1 млрд после завершения текущей программы обратного выкупа на $2 млрд. На открытии торгов акции HSBC на Лондонской бирже снижаются на 1,0%.

Все без исключения бумаги из состава индекса DAX 30 демонстрируют снижение. Сильнее всего проседают Fresenius (-6,1%), Deutsche Bank (-3,4%) и Heidelbergcement (-3,3%). Из индекса FTSE 100 наибольшее падение фиксируют Hargreaves Lansdown (-14,5%), Coca-Cola (-4,3%) и EVRAZ (-4,2%).

Российские индексы в первой половине дня 22 февраля продолжают снижение после обвала более чем на 10% накануне под влиянием геополитических событий. Ожидаем, что повышенная волатильность в ближайшие дни будет наблюдаться как на фондовом рынке, так и на валютном и долговом рынках. Доллар и евро закрепились выше отметки 80 руб. и 90 руб. соответственно. От ЦБ могут потребоваться действия по поддержке российского финансового рынка.

«Банк ВТБ» отчитался по МСФО по результатам 2021 года. Чистый процентный доход банка увеличился на 21,6% (г/г) и составил 646,3 млрд руб. В свою очередь, чистая прибыль банка составила 327,4 млрд руб., что в 4,3 раза выше, чем по итогам 2020 года. Несмотря на опубликованный отчет, акции «Банка ВТБ» теряют 5,2%.

В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже «Татнефть» ао (+6,2%) и ап (+3,1%), «РусГидро» (+5,2%), «Полюс» (+4,6%), «НЛМК» (+4,4%), «Интер РАО» (+4,3%), «Норильский никель» (+3,8%), «Газпром» (+3,7%).

В аутсайдерах оказались «Самолет» (-15,0%), «Совкомфлот» (-13,8%), VK Group (-10,3%), «Группа ЛСР» (-9,2%), «АФК Система» (-7,8%).