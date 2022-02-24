В среду на торгах акциями Московской биржи был выходной. Но в Лондоне и Нью-Йорке российские бумаги возобновили снижение после небольшого отскока. Нервозность инвесторов по-прежнему связана с фактором геополитики.

Котировки ETF VanEck Russia, ориентированного на российские депозитарные расписки, в среду снизились на 9,3%. А значит сегодня торги на Мосбирже стартуют с активного падения. Сильнее всего пострадают банки из-за санкционных рисков и акции IT-сектора на фоне мощной просадки на Nasdaq.

Санкции. Западные страны во вторник-среду определились с санкционными мерами. В США введены ограничения по работе со вторичным госдолгом, выпущенном после 1 марта 2022 г. В санкционный список добавлены ВЭБ, ПСБ, а также ряд физических лиц. В ЕС под ограничения попали более 350 человек, включая высокопоставленных чиновников и депутатов Госдумы. Введены санкции и против Северного потока — 2. Все эти меры наш рынок способен переварить, однако риски сейчас в непонимании участников того, что будет дальше.

Неопределенность по поводу развития ситуации на Донбассе остается высокой. Сообщения СМИ о сохранении обстрелов в ДНР и ЛНР, а также новости о кибератаках на сайты украинским ведомств не добавляют оптимизма инвесторам. В условиях высокой неопределенности по поводу дальнейших перспектив рассчитывать на быстрое устойчивое восстановление российских индексов сложно. Необходимы четкие признаки деэскалации, которых пока не появляется.

По индексу МосБиржи допускаем повторные волны снижения. В качестве точки опоры в предыдущие дни дважды выступал уровень 2750 п. Каких-то других значимых рубежей в сложившейся ситуации не выделяется.

Геополитика останется главным драйвером российского рынка. В этом нет никаких сомнений, если говорить о ближайших перспективах. Ситуация меняется очень стремительно. Высокие цены на сырьевые товары сейчас не играют столь значительной роли из-за распродаж инвесторов.

Курс USD/RUB в среду подскочил до 81. Это максимумы с весны 2020 г., но тогда нефть стоила ниже $30, а сегодня котировки уже приближаются к $100. Риски дальнейшего ослабления рубля из-за геополитических факторов остаются повышенными. Для остановки тенденции опять же нужны какие-то сигналы о стабилизации внешнего фона.

Рынок акций США также под давлением. Многие западные СМИ связывают нервозность инвесторов с ситуацией вокруг Украины. Эскалация приводит к разгону сырьевых цен, что сказывается на инфляции. А значит и рыночные процентные ставки в перспективе должны быть более высокими, что негативно для американского рынка.

По индексу S&P 500 мы подошли к январским минимумам. Риски пробоя вниз уровня 4200-4225 п. достаточно высокие. С утра фьючерсы на индекс уже находятся ниже. В случае пробоя обозначенных рубежей далее снизу цели сместятся в сторону 4000-4040 п.

Бумаги в фокусе

∙ Кто под давлением? В первую очередь акции банковского сектора из-за потенциального расширения западных санкций. Это касается основных голубых фишек, Сбербанка и ВТБ. Источники Reuters сообщили, что в случае "дальнейшего вторжения" санкции могут коснуться и этих компаний. Пока нет признаков деэскалации, бумаги банков будут под давлением.

∙ Акции, которые могут быть сильнее рынка — это в первую очередь бумаги экспортеров. Для них не так страшен фактор ослабления курса рубля. Кроме того, в отношении частных компаний из нефтяного или металлургического секторов вероятность каких-либо санкций пока выглядит невысокой. На мой взгляд, к внешнему негативу могут быть более устойчивы бумаги Лукойла, Сургутнефтегаза Норникеля, Северстали, НЛМК, ФосАгро, НКНХ

∙ Кроме того, на фоне постепенного роста цен на золото условно защитными можно назвать акции Полюса и Полиметалла. Сильный инвестиционный кейс остается в акциях АЛРОСА.

Отчеты и другие события

В США квартальные отчеты опубликуют: Alibaba, NetEase, Intuit, American Tower, Dell, Block, Moderna, Coinbase, Occidental Petroleum и др.

На сегодня назначен экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе из-за ситуации на Украине.