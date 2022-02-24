Внешний фон утром четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть подскочили к новым максимумам с 2014 года, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны. Торги на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже в четверг были на время приостановлены из-за сильной волатильности и объявлении о начале военной операции по защите Донбасса.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением трех основных индексов на 1,4-2,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикаторы опустились до минимумов с середины прошлого года главным образом на фоне геополитических опасений и подошли к целям среднесрочной коррекции, у которых дальнейшее падение может открыть горизонты снижения в район уровней середины 2020 года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 2% на фоне дальнейшей эскалации геополитической напряженности. Доходности гособлигаций при этом идут вниз ввиду покупок активов-убежищ. Общая макроэкономическая обстановка в текущих условиях отходит на второй план, но все же в четверг будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП страны за 4-й квартал, а также число обращений за пособиями по безработице и продажи новых домов в январе.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который стабилизировался после подтверждения потребительской инфляции еврозоны в январе на уровне 5,1%. Индекс потребительского климата Gfk Германии в марте при этом упал с —6,7 до —8,1 пункта. В ближайшие дни региональные инвесторы, вероятно, будут ориентироваться главным образом на геополитическую обстановку.

На торгах в Азии утром на фоне мировых событий преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 3%. Китайские индексы теряют в пределах 3%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI подскочили примерно на 5%, обновив очередные максимумы с 2014 года на фоне возросшей геополитической напряженности. Ближайшими уровнями сопротивления для котировок выступают отметки 106 и 100 долл. соответственно, а при негативном развитии геополитического сценария цены могут продолжить восходящее движение, обладая нереализованным потенциалом роста к пикам с 2011 и 2008 года (выше 120-140 долл. за баррель). Среди более обыденных факторов Американский институт нефти сообщил о скачке запасов "черного золота" на прошлой неделе на 6 млн баррелей, а от Минэнерго США в четверг ждут данных об увеличении запасов примерно на 440 тыс. баррелей.

События дня:

• выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (16.15 мск)

• пересмотренный ВВП США в 4-м кв. 2021 г. (16.30 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

• продажи новых домов в США в январе (18.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• квартальные результаты Anglo American, Moderna, Lloyds

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник завершили торги без единой динамики и восстановились с достигнутых внутри дня минимумов с ноября 2020 года, но долларовый индикатор находился под давлением слабого рубля. Техническая картина на рынке стала восстанавливаться и обещала развитие коррекционного отскока, который, однако, должен поддерживаться пока отсутствующими фундаментальными факторами. Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет около 11%, пробив минимум текущей недели на фоне военных событий.

Рубль при этом в четверг до начала основных торгов обновил исторические минимумы против доллара и евро, поднявшись до 89,99 руб. и 100,96 руб. соответственно и в моменте теряя порядка 10%.

В четверг Мосбиржа вслед за крайне волатильным началом утренней сессии и продажей акций и рубля объявила о приостановке торгов до 10.00 мск. В течение дня могут поступить сообщения о новых санкциях против РФ со стороны США и Европы, затрагивающих финансовый и энергетический сектор, а также экспорт в Россию. На зарубежных фондовых площадках преобладает пессимизм, но масштабы падения акций несравнимо меньше. На сырьевых рынках движения более заметные как в энергоносителях, так и в металлах. Золото стремится к пику текущего года 1959 долл./унц. в том числе на фоне падения доходности 10-летних гособлигаций США ниже 1,9%.