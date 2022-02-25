Индекс МосБиржи в четверг испытал сильнейшее падение в истории. Даже в 1998 и 2008 гг. дневные просадки не были столь значительными. Потери составили 26,2%. В моменте рынок на фоне маржин-коллов и недостатка ликвидности проваливался на 45%.

Обороты в четверг не были рекордными и составили около 350 руб., но это обусловлено остановками торгов и дискретными аукционами.

Экстремальные колебания. Волатильность расширилась до запредельных отметок. "Индикатор страха" RVI, отражающий настроения инвесторов на основе цен среднесрочных опционов, взлетал выше 138 п. Это новый исторический рекорд и почти пятикратное отклонение от среднего значения. Предыдущие максимумы RVI пришлись на март 2020 г. (129 п.) и декабрь 2014 г. (121 п.).

Санкции. После начавшейся специальной военной операции на Украине многие страны начали вводить жесткие ограничительные меры. Минфин США заявил о санкциях в отношении Сбербанка и ВТБ. По Сбербанку OFAC в течение 30 дней требует от всех американских финучреждений США закрыть корреспондентские счета и отклонить любые будущие операции с участием банка и его дочек. При этом OFAC наложило полную блокировку на Банк ВТБ. Санкции также введены в отношении Открытия, Совкомбанка, Новикомбанк.

Запрещено участие американцев в размещениях новых облигаций и акций Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ, Газпрома, Газпром нефти, Транснефти, Ростелекома, РусГидро, АЛРОСА, Совкомфлота, РЖД, Альфа-банка, МКБ.

Что дальше? Сейчас нет уверенности, что не будет каких-то новых санкций. Риски остаются высокие. В том числе это касается и крупнейших бизнесменов.

В ближайшие дни волатильность на российском рынке акций останется очень высокой, хотя амплитуда колебаний все-таки должна начать постепенно снижаться.

Среди отдельных бумаг, не задетых санкциями, мы можем увидеть уже в ближайшее время постепенное восстановление. В первую очередь это касается частных экспортеров: нефтяников, металлургов, химиком, угольщиков. Они выигрывают как от благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых площадках, так и являются условно защищенными от ослабления рубля из-за экспортной валютной выручки.

ЦБ оказывает поддержку. В связи с экстраординарной ситуацией регулятор принимает ряд мер, которые стабилизируют ситуацию:

— Введен запрет на короткие продажи в акциях.

— Запущены интервенции на валютном рынке. То есть Банк России продает валюту, чтобы не допустить разгона курса.

— ЦБ предоставляет финансовым организациям возможность до 31 декабря 2022 г. отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 г. Это снижает давление на оценку нормативов банков.

— Расширен ломбардный список, так что банки при необходимости теперь могут занимать под большее количество ценных бумаг (долговые инструменты)

— Увеличен дневной лимит по операциям валютный своп по продаже долларов США за рубли с $3 до 5 млрд. Запущен своп и по евро на 2 млрд.

— Увеличен максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте с $15 до $50 млрд.

— По факту введения санкций ЦБ сообщил, что все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Средства клиентов в иностранной валюте также сохраняются и могут быть выданы в валюте счета. При этом ЦБ готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте при необходимости.

В ближайшее время не исключаем, что Банк России рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки, например, как это было в декабре 2014 г. Сейчас она находится на уровне 9,5%, тогда как ОФЗ с погашением через 1-2 года предполагают доходность к погашению около 13-14%. Происходящие события неизбежно приведут к более высокой инфляции, чем ожидалось ранее, так что увеличение ставки выглядело бы вполне логичным.

Аномалии на рынке. В периоды паники и маржин-коллов зачастую происходят сильные перекосы, когда из-за недостатка ликвидности волны снижения происходят даже в, казалось бы, наиболее надежных эмитентах. Причины — в значительном превышении продавцов над покупателями в конкретный период времени. Принудительные продажи позиций зачастую приводят к формированию неэффективностей на рынке.

Среди замеченных аномалий в четверг можно выделить:

В моменте Газпром стоил примерно 1,3 от чистой прибыли за 2021 г., падая до 126 руб. Столь низкой оценки в истории компании не помню.

Несколько раз в течение торгов привилегированные акции Сбербанка были дороже обыкновенных. Это связано с высокой концентрацией иностранных инвесторов в АО, а также гораздо более значительными объемами маржинальных позиций. Фундаментальных оснований, чтобы АО были дешевле АП нет.Наоборот соотношение АО/АП должно быть хотя бы около 1,10 при текущих уровнях ставок и неопределенности по повожу дивидендных перспектив.

Наблюдаются масштабные расхождения в ценах между акциями российских компаний на западных площадках и на МосБирже. Например, бумаги TCS Group закрывали деньd Москве около 3040 руб., а в Лондоне, где гораздо больше иностранного капитала, расписки стоят 2400 руб. Такие расхождения есть практически по всем российским бумагам. Со временем эти дивергенции постепенно сократятся.

Курс USD/RUB расчетами "завтра" в четверг переписал исторические максимумы, сходив до 89,5. Однако не без помощи валютных интервенций ЦБ РФ он в итоге укрепился к закрытию до 85,25. Поддержка со стороны Банка России не должна привести к масштабным девальвационным тенденциям, хотя в моменте конечно нельзя исключать обновления максимумов. Помимо продажи валюты рубль как раз можно было бы поддержать резким повышением ключевой ставки.

На рынке облигаций вчера также был самый слабый день в истории, если не брать в расчет период дефолта 1997 г. Индекс ОФЗ просел на 14%. Доходности по длинным бумагам от 5 лет подскочили выше 13%. Геополитический дисконт в ближайшее время будет сохранятся, учитывая введенные долговые ограничения на рядом стран.

Бумаги в фокусе

ФосАгро (-8,9%). Акции показали лучший результат среди бумаг индекса МосБиржи. Компания значительную часть выручки получает в валюте от экспортных поставок. При этом цены на удобрения остаются высокими, а дивидендная политика компании в 2022 года до текущего момента предполагала направление почти всего свободного денежного потока акционерам в виде дивидендов. В последующие годы выплаты могут сократиться, так как предстоит расширение капзатрат.

Среди экспортеров, которые меньше остальных пострадали от происходящего также выделяются бумаги: Акрона (-11%), РУСАЛа (-11,1%), Норникеля (-14%). В ближайшее время они могут продолжить выглядеть сильнее рынка. То же самое касается сталеваров.

TCS Group (-32%). Расписки провалились на рекордную величину, однако компания не попала в санкционные списки. В условиях новых банковских ограничений это явно выделяет акции TCS в секторе.

Мечел-ао (-46,9%), Мечел-ап (-49,5%). Бумаги показали наибольшую итоговую просадку на всем рынке. На перегруженный долгами Мечел негативно влияют резко выросшие процентные ставки. Впрочем, позитивная ценовая конъюнктура на рынке угля и стали может оказать поддержку. Привилегированные акции стоят 153 руб. Если компания, как и в прошлые годы все-таки решится на выплату дивидендов по префам за 2021 г. в рамках устава, в чем сейчас нет уверенности, то доходность может превысить 52-65%.

Отчеты и другие события

Утреннюю сессию отменили. В пятницу Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций. Также не будут проводиться утренние торги на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли. Начало торгов на рынке акций в 9:50 (аукцион открытия), в 10:00 — основные торги. Начало торгов на срочном рынке — в 10:00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия.

В США квартальные отчеты опубликуют: Berkshire Hathaway, Li Auto и др.