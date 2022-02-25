Внешний фон утром пятницы складывается негативный. Цены на нефть растут, но находятся ниже достигнутых на этой неделе многолетних максимумов, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. Накануне в США и ЕС объявили о новых более масштабных санкциях против РФ в связи с ситуацией на Украине, которые касаются в том числе Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Аэрофлота и Ростелекома, а также предполагают экспортные и другие ограничения.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после снижения в начале дня, завершились ростом трех основных индексов на 0,3-3,3% во главе с высокотехнологичным сектором. На рынке наблюдалось коррекционное восстановление после объявления о новых антироссийских санкциях и ограничениях в том числе на экспорт высокотехнологичной продукции в РФ. Фондовые индикаторы сняли краткосрочную перепроданность и при прочих равных могут продолжить коррекционное повышение, тем не менее продолжая испытывать давление от геополитики и перспективы увеличения процентных ставок ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5% перед публикацией базового ценового индекса потребления за январь — предпочитаемого ФРС индикатора инфляции. Если инвесторы смогут абстрагироваться от геополитики и высокой инфляции, индекс S&P 500 в ближайшие сессии может коррекционно подняться в район 4440 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 3,6%, который вновь настигла волна продаж на фоне геополитических волнений. Европа может стать одним из наиболее пострадавших регионов от вводимых санкций против РФ.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 2% после обновления пиков с 2014 года накануне, от которых котировки отступили к завершению торгов. На данный момент нефтяные цены не смогли преодолеть сопротивлений 106 долл и 100 долл соответственно в том числе ввиду отсутствия прямых санкций в отношении энергетического сектора РФ, что при прочих равных будет ограничивать краткосрочную активность покупателей на рынке. Отчет Минэнерго США в четверг показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,51 млн баррелей, что усилило коррекцию фьючерсов от достигнутых максимумов.

События дня:

• пересмотренный ВВП Германии в 4-м кв. 2021 г (10.00 мск)

• встреча Еврогруппы (13.00 мск)

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.15 мск)

• заказы на товары длительного пользования США в январе (16.30 мск)

• ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в январе (16.30 мск)

• индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)

• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в январе (18.00 мск)

• промышленное производство России в январе (19.00 мск)

• финансовые результаты Евраза за 4-й кв. и весь 2021 г. по МСФО

• советы директоров ФСК ЕЭС и Газпром нефти

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обвались на 33-38%, но отступили от внутридневных минимумов в рамках коррекции. Потенциал падения рынка в текущих экстраординарных условиях, по сути, является неограниченным, но пока покупатели находят в себе силы на коррекционные сделки, сохраняются надежды как минимум на краткосрочные отскоки рынка до стабилизации ситуации. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 1850 и 610 пунктов. Утренние торги на Мосбирже в пятницу не проводились.

Рубль накануне также отступил от минимумов дня, но сохраняет склонность к снижению в том числе на торгах пятницы. Доллар расположен у 84,50 руб. после взлета до 89,99 руб. в четверг, а евро находится у 95 руб. после скачка к 100,96 руб. накануне. Рублю серьезно помогают валютные интервенции, которые, однако, не могут полностью спасти его от ослабления.

На открытии торгов российские фондовые индексы наверняка вновь выйдут в существенный минус ввиду отсутствия поводов для оптимизма и объявления о новых более серьезных санкциях со стороны ЕС и США, которые в ближайшие дни могут быть расширены. Россию не отключили от SWIFT, но такая возможность рассматривается, также как и введение масштабных визовых, экспортных и иных ограничений. В настоящий момент санкции среди размещенных на бирже крупнейших компаний коснулись Сбербанка, ВТБ, Газпром банка, Аэрофлота и Ростелекома. На территории Украины тем временем продолжаются военные действия, а стабилизировать российский рынок, пожалуй, могла бы лишь их приостановка и начало переговоров.