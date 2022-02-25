На следующей неделе российский фондовый рынок останется во власти геополитики и, соответственно, обладает непредсказуемым потенциалом снижения, масштабы которого будут зависеть от военной обстановки и санкций. Арсенал потенциальных ограничений при этом, судя по высказываниям представителей западных стран, еще не исчерпан. Одним из наиболее опасных для экономики и рынка сценариев представляется возможное отключение России от SWIFT, а также расширение других санкций в финансовом секторе. На данный момент имеет смысл обозначить лишь ближайшие уровни поддержек по индексам Мосбиржи и РТС, которые расположены у 2250 и 1810 пунктов, а также 890 и 610 пунктов соответственно.

Рубль ощущает поддержку от валютных интервенций, но при дальнейшем ухудшении ситуации может продолжить постепенно ослабевать от уровней пятницы и вновь стремиться к 90 и 100 рублям против доллара и евро соответственно, которые впоследствии могут стать новыми поддержками. В целом, однако, российская валюта проявляет относительную устойчивость и при улучшении фундаментальных сигналов наверняка будет склонна к активному росту.

Цены на нефть могут скорректироваться вниз при положении котировок сортов Brent и WTI ниже 106 долл. и 100 долл. соответственно. 2 марта ОПЕК+ проведет очередное заседание и, возможно, как минимум намекнет на корректировку политики при дальнейшем росте нефтяных котировок, что могло бы сдержать покупателей. В целом на нефтяном рынке сохраняется сильный бычий тренд.

На мировых площадках следующая неделя будет насыщенной на макроэкономические события. В частности, будут опубликованы индикаторы деловой активности в промышленности и секторах услуг Китая, Европы и США за февраль, розничные продажи Германии и еврозоны, потребительская инфляция Германии и еврозоны, производственная инфляция еврозоны, протоколы заседания ЕЦБ, а также выйдет ключевой отчет по рынку труда США за февраль и выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Основное внимание рынка, вероятно, останется приковано к геополитике, но все же западные площадки могут позволить себе обращать внимание и на макроэкономические сигналы.

На корпоративном фронте в России финансовые результаты за 4-й квартал и весь 2021 год на следующей неделе представят ММК, РусАгро, Детский мир, РусГидро, Мосэнерго, ИнтерРАО, АЛРОСа, Сбербанк, Полиметалл, Полюс, МТС, VK, Магнит, Ростелеком, Мосбиржа и Юнипро. АЛРОСа также проведет день инвестора. За рубежом отчитаются Target, Hewlett Packard, Dollar Tree, Best Buy, Gap.