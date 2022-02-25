К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но растеряли существенную часть отвоеванных в ходе коррекционного отскока позиций. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск вырос на 313,23%, до 2330,5 пункта. Индекс РТС подскочил на 18,53%, до 880,57 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, сохраняя внутридневную волатильность. Доллар находился у 83,50 руб., ниже достигнутого накануне исторического максимума 89,99 руб., а евро торговался у 93,50 руб., также ниже исторического пика 100,96 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии РФ находились привилегированные акции Мечела (+39,51%) и бумаги банка "Санкт-Петербург" (+27,68%). В лидерах снижения пребывали котировки ПИК (-11,30%), бумаги Полиметалла (-9,09%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-7,84% и —8,64% соответственно), ВТБ (-3,06%).

Банк "Санкт-Петербург" в пятницу коррекционно восстанавливался после того, как эмитент не попал под западные санкции. Сбербанк и ВТБ же, напротив, попали под санкционные продажи.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались выйти из коррекционного минуса и изменялись менее чем на 0,5%, восстанавливаясь от района краткосрочных поддержек 97 долл. и 92 долл. соответственно. На рынке сохраняется сильный восходящий тренд, но для развития повышения к новым пикам ценам необходимо будет закрепиться выше сопротивлений 106 долл. и 100 долл. соответственно.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,8%. Региональный индикатор отвоевал примерно половину понесенных накануне потерь в рамках коррекции. Тем не менее в целом Европа и, в частности, её крупнейшая немецкая экономика, станет одним из наиболее пострадавших регионов после введения антироссийских санкций.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: —0,2%. В пятницу рынок помимо оценки геополитических событий ждет большой блок макроэкономических данных, которые, вероятно, покажут дальнейшее ускорение инфляции перед заседанием ФРС в середине марта.

С технической точки зрения американский рынок выглядит готовым к развитию краткосрочного коррекционного роста, но сталкивается с геополитическим и экономическим давлением. Три основных индекса на этой неделе отскочили от долгосрочных поддержек, которая для индикатора S&P 500 находится у 4050 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). У текущих уровней складываются неплохие условия как минимум для развития краткосрочного повышения с ближайшими сопротивлениями у 4300 и 4430 пунктов для S&P 500, после чего "быкам" понадобятся веские поводы для дальнейших покупок. Если геополитическая ситуация продолжит ухудшаться, одним из позитивных факторов могло бы стать смягчение тона ФРС на заседании в середине марта.

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в январе (16.30 мск)

• ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в январе (16.30 мск)

• индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)

• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в январе (18.00 мск)

• промышленное производство России в январе (19.00 мск)

• советы директоров ФСК ЕЭС и Газпром нефти

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от её максимумов и замерли в ожидании возможного обьявления о новых санкционных ограничениях. Весьма вероятно, что худшее еще не осталось позади, так как военная операция РФ на Украине продолжается и пока непонятно, когда можно ожидать улучшения обстановки. Ближайшие сопротивления для фондовых индикаторов расположены у 2550 и 960 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), а поддержки — у 2270 и 800 пунктов.