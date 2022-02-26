Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в коррекционном плюсе, но находились на расстоянии от внутридневных максимумов. Рынок получил оптимистичный сигнал о готовности Путина вернуться к переговорам с Украиной.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи увеличился на 17,80%, до 2424,53 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 23,25%, до 915,64 пункта.

Рубль к концу сессии пытался развить повышение и прибавлял порядка 0,5-1,5% против доллара и евро, завершая неделю на расстоянии от исторических минимумов. Доллар вернулся к 83 рублям, а евро стремился к 93 рублям.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+22,78%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (+9,75%).

Эмитенты

Лидеры роста: ап и ао Мечел (+43,79% и +24,94%), ИнтерРАО (+34,12%), Банк «Санкт-Петербург» (+33,48%), Транснефть ап (+31,34%), Башнефть ап (+24,59%)

Банк "Санкт-Петербург" в пятницу коррекционно восстанавливался после того, как эмитент не попал под западные санкции.

Лидеры снижения: ПИК (-9,76%), РУСАЛ (-9,42%), гдр Fix Price (-8,79%), Полиметалл (--5,16%), гдр VK (-4,73%), ВТБ (-0,35%), Сбербанк (-1,65%)

ВТБ и Сбербанк завершали сессию в минусе, но отступили от локальных минимумов, несмотря на внесение эмитентов в санкционные списки.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ перешли к росту и прибавляли порядка 0,1-1%. Рынок консолидировался в ожидании развития событий. Макроэкономическая статистика показала ускорение предпочитаемого ФРС индикатора инфляции базового ценового индекса потребления в январе с 4,9% до 5,2% г/г, выше прогнозов. Тем не менее если геополитическая ситуация усугубится, не исключено, что ФРС на заседании в середине марта также примет более сдержанную позицию в отношении процентных ставок, нежели сейчас ожидают инвесторы. На следующей неделе в США, в частности, будет опубликован отчет о состоянии национального рынка труда в феврале, который также будет учитывать регулятор.

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ ускорил повышение и вырос примерно на 3%, восполнив значительную часть понесенных накануне потерь. Статистика пятницы показала рост ВВП Германии в 4-м квартале, по пересмотренной оценке, на 1,8% г/г (ожидалось +1,4%). Антироссийские санкции уже в первой половине текущего года, однако, могут нанести значимый урон крупнейшей экономике еврозоны.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру находились в коррекционной фазе и теряли порядка 1%, стабилизируясь у ближайших поддержек 97 долларов и 92 долларов соответственно. Закрепление ниже указанных отметок может предвещать ускорение нисходящего движения и падение котировок еще примерно на 4 доллара. С фундаментальной точки зрения негативом для цен могут послужить признаки стабилизации геополитического фона (даже незначительные). На следующей неделе очередное заседание мониторингового комитета также проведет ОПЕК+. Хотя у картеля может не оказаться достаточных мощностей для более активного наращивания нефтедобычи, не исключено проведение словесных интервенций для сдерживания роста цен.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в существенном плюсе, но не удержались у максимумов дня, отступив от сопротивлений 2550 и 960 пунктов соответственно. По сути, после утреннего скачка наверх, почти весь день рынок провел в консолидации и ожидании новых сигналов, а с технической точки зрения выглядит готовым к развитию коррекционного отскока, но лишь при поступлении фундаментального позитива.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу ситуация развернулась в сторону более оптимистичной. При этом подготовка пакета антироссийских санкций в ЕС, который затронет в том числе финансовые институты и обещает быть самым крупным в истории блока, продолжилась.

Краткосрочную надежду игрокам на повышение дали новости о готовности Путина возобновить переговоры с Украиной на территории Белоруссии. С чего начнется следующая неделя для рынков при этом никак нельзя сказать определенно: теоретически могут поступить как сигналы о желании сторон найти компромиссные решения и деэскалации напряженности, так и сообщения о жестких санкциях и усугублении конфликта. С макроэкономической и корпоративной точек зрения ближайшие дни также будут насыщенными: в США и Европе намечена публикация большого блока важной статистики, а в России продолжится сезон квартальных отчетностей.

События дня:

• торговый баланс США в январе (16.30 мск)

• Чикагский индекс деловой активности в феврале (17.45 мск)

• операционные и финансовые результаты ММК за 4-й кв и весь 2021 год по МСФО

• финансовые результаты РусАгро, Veon, Fix Price по МСФО за весь 2021 год