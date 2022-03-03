В утренние часы рубль предпринимал попытки укрепления, отыгрывая сообщение о предписании ЦБ для брокеров взимать с физлиц комиссию при покупке основных валют на бирже. Однако в дальнейшем ситуация изменилась, доллар и евро пошли вверх, укрепившись до 117,5 руб. и 125,0 руб. соответственно. На этих отметках курс стабилизировался до конца рабочего дня, встретив по всей видимости продажу валюты экспортерами.

На внешних рынках индекс доллара незначительно укреплялся к концу дня. Индексу не удалось обновить максимум предыдущего дня, но в целом его значение остается вблизи максимумов с июня 2020 г. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю оказалось меньшим, чем ожидал рынок, однако на позиции доллара это почти не оказало влияния. Пара евро/доллар теряла к вечеру 0,4%. Отметим, что, с одной стороны, американская валюта получает поддержку на ожиданиях мартовского повышения ставки ФРС, а с другой стороны, курс евро находится под некоторым давлением из-за геополитической ситуации в Европе.

На денежном рынке ЦБ РФ, после паузы в среду, вновь провел однодневный аукцион РЕПО. Однако сегодня на аукционе был установлен лимит (в предыдущие дни ЦБ предоставлял ликвидность в безлимитном формате), который был востребован лишь в незначительном объеме — из 3 трлн руб. банки привлекли 513,9 млрд руб. Более того, ЦБ провел также депозитный аукцион o/n (с лимитом в 3 трлн руб.), по итогам которого банки разместили у регулятора 626,2 млрд руб. Отметим, что с одной стороны, можно наблюдать постепенное сокращение оттока клиентских средств из банков с их обратным притоком в систему из-за высоких ставок. С другой стороны, сейчас ликвидность, по всей видимости, распределена очень неравномерно по системе, причем как рублевая, так и валютная.