Сектор российских еврооблигаций: Moody's и Fitch резко ухудшили рейтинги России. Moody's понизило до сих пор остававшийся "инвестиционным" рейтинг РФ на 6 ступеней до В3, тогда как агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с ВВВ до В. Это минимумы с момента дефолта 1998 года. Был отмечен "возросший риск дестабилизации платежей по суверенному долгу, учитывая жесткость и скоординированность санкций, а также наличие серьезных сомнений в желании России обслуживать свой долг". Между тем российский Центробанк сообщил, что, несмотря на введение капитальных ограничений в стране, продолжать оплачивать долг в валюте нерезидентам можно. "Можно, ограничений не введено", — сообщил регулятор в ответах на вопросы.

Сектор ОФЗ: ставки денежного рынка выше 20%. Ожидания двузначной инфляции и геополитика привели к тому, что ставки денежного рынка превысили уровень ключевой ставки. Так, RUONIA находится на уровне 21%, а ставки Mosprime o/n и на 3 месяца — 21,4% и 24,6%, соответственно.