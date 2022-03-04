Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть и большинство металлов продолжают рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Переговоры России и Украины пока не привели к прогрессу, очередным поводом для мирового беспокойства стал пожар на украинской атомной электростанции, а рубль остается не так далеко от исторических минимумов.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале дня, закрылись снижением трех основных индексов на 0,3-1,6%, которые отступили от краткосрочных сопротивлений (в частности, для индикатора S&P 500 район 4440 пунктов). Глава ФРС Пауэлл в ходе второго дня выступления подтвердил намерение повысить процентные ставки в марте на 25 базисных пунктов и в дальнейшем ориентироваться на инфляцию. Фондовые площадки, однако, вернулись к продажам на фоне сохранения экономических и геополитических опасений. Окончательные индикаторы деловой активности США в секторе услуг в феврале при этом выросли, но оказались немногим ниже прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5% в преддверии публикации ключевого отчета по рынку труда страны за февраль. Данные, как ожидается, покажут замедление рост занятости в несельскохозяйственном секторе с 467 тыс. до 400 тыс., что все еще позволяет ФРС осуществлять сворачивание денежно-кредитных мер.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2%. Индикаторы деловой активности в секторах услуг Германии и еврозоны в феврале продолжили повышение, но не оправдали прогнозов, что подпортило общие настроения наряду с данными о скачке производственной инфляции еврозоны в январе с 26,3% до 30,6% г/г, выше прогнозов. В конце недели в регионе будут ждать данных о розничных продажах еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%. Китайские индексы теряют в пределах 2% на фоне сохранения общей тревожной ситуации в мире.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром вернулись к росту и прибавляют около 1% после коррекционного снижения чуть более чем на 2% накануне. Котировки в четверг скорректировались с многолетних пиков, отступив от сопротивлений 120 долл. и 115 долл. соответственно после сообщений в СМИ о возможности скорого заключения ядерной сделки с Ираном. Иранский фактор и перспектива увеличения мирового предложения в текущих условиях являются одним из немногих потенциально негативных драйверов для цен, который может снять перекупленность с рынка. Ближайшие поддержки находятся у 110 долл. и 107 долл. соответственно — их преодоление увеличило бы вероятность дальнейшей фиксации прибыли по фьючерсам.

События дня:

• розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)

• ключевой отчет по рынку труда США за январь (16.30 мск)

• финансовые результаты Магнита, Мосэнерго, Ростелекома, Мосбиржи за весь 2021 г по МСФО, Юнипро по РСБУ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу подскочили на 20-26%, но остались ниже сопротивлений 2550 и 950 пунктов соответственно. На рынке сложились технические предпосылки для развития повышения, но в текущих условиях отскоку могло бы помочь разве что значительное улучшение геополитической обстановки. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 1850 и 610 пунктов. Торги в фондовой секции Мосбиржи в пятницу вновь проводиться не будут. Текущая рабочая неделя в РФ удлиненная из-за переноса праздников, в связи с чем не исключено возобновление торгов в субботу.

Рубль накануне на Форекс вновь обновил исторические минимумы против доллара (118,67 руб.) и евро (130,43 руб.), а с утра скорректировался к 109 руб. и 121 руб. соответственно. Несколько воодушевляет то, что попытки российской валюты укрепиться все же наблюдаются, причем часто рост происходит быстрыми темпами, но пока что рубль не способен удержать отвоеванные внутри дня позиции.

Российский фондовый рынок в пятницу останется закрыт, а торги по депозитарным распискам на отечественные компании накануне в Великобритании и США вновь завершились широкомасштабным падением. В частности, Сбербанк в Америке потерял около 45%, Газпром — 46%, а ЛУКОЙЛ — 41%. На Украине на фоне военной операции произошел пожар на атомной Запорожской АЭС, но радиационный фон в области остается нормальным. Россия и Украина накануне продолжили попытки договориться, но пока сближения позиций достигнуть не удается. Складывающиеся условия давят в том числе на зарубежные фондовые площадки.