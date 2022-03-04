На следующей неделе одной из основных интриг для российского фондового рынка станет потенциальное возобновление торгов акциями (не раньше 9 марта из-за выходных и постановления Банка России). Можно предположить, что регуляторы откроют биржи, когда поступят хоть какие-то сигналы в отношении стабилизации геополитической ситуации и, соответственно, будут надежды на восстановление рынка от минимумов. В первые минуты и часы, однако, при любом раскладе акции могут серьезно просесть, отыгрывая поступивший за последние дни санкционный негатив. В дальнейшем Минфин намерен поддержать рынок покупками российских акций в общем объеме до 1 трлн руб., что позитивно для настроений особенно при текущих низких ценах.

Фондовые торги также начнутся в новых реалиях курса доллара и евро, которые позитивны для экспортеров прежде всего сырьевого сектора, против которых до сих пор не ввели прямых санкций, но тем не менее уже были наложены косвенные ограничения в виде выхода зарубежных компаний из проектов и приостановки закупок. Последний фактор будет сдерживать позитивный эффект от более слабого рубля. Дивиденды на российском рынке при этом как минимум на время будут доступны лишь резидентам, что увеличит привлекательность выплачивающих их компаний. Например, за эту неделю намерение произвести финальные выплаты за прошлый год подтвердили в том числе Fix Price, ММК, Полюс, Полиметалл, АЛРОСа. Из-за санкционных историй хуже рынка могут смотреться ВТБ и Сбербанк, недополучающая прибыль Мосбиржа, а также Газпром ввиду заморозки запуска "Северного потока-2" и активной разработки планов Европы по диверсификации поставок газа. С другой стороны, Минфин может наиболее активно выкупать акции как раз наиболее пострадавших рыночных "тяжеловесов".

Рубль к концу текущей недели не уходит далеко от исторических минимумов против доллара и евро (118,67 руб. и 130,43 руб. соответственно), но если фондовые торги начнутся с оптимизма, возможно у инвесторов появится желание зафиксировать прибыль и по иностранной валюте.

Нефть все еще выглядит очень сильно и может обновлять многолетние пики, но предвестником развития нисходящей коррекции стало бы завершение дня ниже поддержек 110 долл. и 107 долл. по сортам Brent и WTI соответственно. Среди фундаментальных негативных факторов для "черного золота" можно выделить продолжение разговоров о заключении ядерной сделки с Ираном и потенциальную стабилизацию геополитического фона. С технической точки зрения нефтяные фьючерсы перекуплены.

На мировых площадках следующая неделя будет относительно спокойной на макроэкономические события и отметится публикацией розничных продаж и промышленного производства Германии, промышленного производства и ежемесячного ВВП Великобритании, пересмотренного ВВП еврозоны за 4-й квартал, предварительного индекса потребительских настроений Университета Мичиган за март. Данные по инфляции будут представлены Китаем, США, Германией и Россией. Лидеры ЕС проведут саммит, а ЕЦБ — очередное заседание, изменений процентных ставок на котором не ожидается. В протоколах февральского заседания ЕЦБ при этом содержались сигналы о возможности подобного шага до конца текущего года. Представители ФРС на следующей неделе будут соблюдать период затишья перед заседанием 16 марта.

В целом западные фондовые площадки остаются в нисходящем тренде, но в то же время находятся недалеко от среднесрочных уровней поддержки, что может на время усилить желание инвесторов совершить краткосрочные покупки. На корпоративном фронте из запланированных событий стоит отметить разве что публикацию операционных результатов АЛРОСы за февраль 2022 года.