Фондовые рынки США закрылись к концу недели в красной зоне. Конфликт на территории Украины, введение санкций и контрсанкций, а также приостановка деятельности значительного ряда компаний на территории России заставляет инвесторов пересматривать прогнозы.

Геополитические риски служат серьезным драйвером для роста цен на сырьевые товары. С началом спецоперации РФ в Украине цены на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные товары ежедневно бьют исторические рекорды. Это связано с тем, что рынки опасаются сбоев в цепочках поставок из России, которая занимает большую долю в глобальной торговле ресурсами. Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы (11% мирового рынка), нефти (11%), газа (17%), алюминия (6%) и прочих ресурсов, включая палладий (43%), жизненно необходимый для мировой автопромышленности и атомной энергетики.

Европейские, американские и корейские компании приостанавливают продажи товаров и предоставление услуг в России. Производители различных товаров, от детских игрушек до автомобилей и самолетов, а также поставщики программного обеспечения, игр и прочих услуг ежедневно заявляют о временных остановках продаж и даже закрытии производств. Среди таких компаний Apple, Activision Blizzard, BMW, Boeing, Ford, Disney, Microsoft, Lego, Samsung и др. Приостановка деятельности в РФ ведет к сокращению доли выручки европейского рынка. Таким образом, у компаний с существенной долей выручки из России возможно снижение основных финансовых показателей за I квартал 2022.

ФРС намерена следовать своей жесткой риторике в вопросе повышения ставок. По заявлениям главы регулятора Джерома Пауэлла, ФРС будет оперативно реагировать на изменения экономической конъюнктуры, планируемое повышение ставки в марте составляет 25 б.п. После заявлений главы тренд на снижение доходностей казначейских облигаций развернулся в направлении роста. Однако некоторые макроэкономисты стали менее консервативно смотреть на темп роста ставок на фоне потенциального замедления мировой экономики из-за геополитической напряженности.

Рынок труда в США восстанавливается, приближаясь к допандемийному состоянию. Данные за февраль показывают снижение уровня безработицы с 4% до 3,8%. На рынке труда в том же месяце было добавлено 678 тыс. новых мест, а количество новых заявок на пособие по безработице упало до минимума с начала года — 215 тыс. заявок в неделю (против ожидаемых 225 тыс.).

COVID-19 отступает: заболеваемость сильно снизилась. За последние 7 дней количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось на 11% до 1,7 тыс. в сутки. В США число таких случаев снизилось на 35% до 54,5 тыс., а в Европе — на 18% до 720 тыс. в сутки. Некоторые страны полностью или существенно снимают ограничения, например, в США в штате Нью-Йорк отменен масочный режим.

Доходности UST остались около уровней предыдущей недели. Доходность 10-летних трежерис снизилась за неделю на 12 б.п. до 1,84% на фоне геополитической напряжённости, чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $203 млрд могут оказать существенное давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 7 б.п. до 3,40% за неделю, спрэд расширился до уровня 1,56%.

Доходность 5 и 10-летних российских суверенных евробондов выросла до 37 и 24% годовых. Котировка составляет 25-30% от номинала. Минфин США выдал разрешение/лицензию на обслуживание российских еврооблигаций до мая 2022, ближайшие платежи 16 и 30 марта купоны, а 4 апреля погашение. Ситуация с европейскими санкциями против российского ЦБ менее понятная, но напрямую Минфин РФ не ограничен в использовании любой платёжной инфраструктуры без использования ЦБ РФ.

Взгляд на будущую неделю

Инвесторы продолжат следить за геополитикой и будут оценивать степень зависимости европейских банков от финансовой системы РФ.

Среди важной макростатистики будут опубликованы: розничные продажи в Германии, ВВП в ЕС, промпроизводство в Германии, Великобритании и ЕС, инфляция в Китае, США, Германии и Франции, а также решение по процентной ставке ЕЦБ