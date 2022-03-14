На выходных Банк России объявил о том, что торги в фондовой секции Мосбиржи не будут проводиться в период с 14 по 18 марта.

На срочном рынке с 10:00 до 18:45 МСК будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы и опционы на SPDR S&P 500 ETF Trust. Торги на валютном рынке проводятся, как и ранее с 10:00 до 19:00 МСК.

США перешли на летнее время. Торги на американских биржевых площадках теперь будут начинаться в 16:30 МСК и заканчиваться в 23:00 МСК.

Публикация важной макростатистики также смещается на час назад. Месячные данные по американскому рынку труда, розничным продажам, инфляции, торговому балансу теперь будут выходить в 15:30 МСК.

В Европе перевод часов состоится в ночь с 26 на 27 марта.

На рынке акций США пока складывается слабая картина. Фактор разгоняющейся инфляции, которая, на наш взгляд, еще не достигла пика и продолжит увеличиваться в годовом выражении из-за всплеска роста сырьевых цен, оказывает сильное давление на настроения инвесторов.

Индекс S&P 500 в прошлую пятницу просел на 1,3%. Хуже рынка вновь выглядели акции технологического сектора.

Волна распродаж наблюдается почти во всех китайских компаниях. Главным триггером снижения стала новость о том, что американский регулятор (SEC) может провести принудительный делистинг бумаг пяти китайских компаний. Причина — несоблюдение правил отчетности и раскрытия информации для иностранных компаний (HFCAA). Речь пока идет о YumChina Holdings, BeiGene, Zai Lab, ACM Research и Hutchmed. SEC дала этим компаниям срок до 29 марта для предоставления необходимой информации, однако новость негативна в целом для всех китайских эмитентов.

Среднесрочные перспективы по S&P 500 по-прежнему вызывают опасения. В ближайшие недели стоит следить за уровнем февральских минимумов 4115 п. Если рынок пойдет ниже, то далее откроется дорога в сторону 3800-3820 п.

Ближайшим важным событием станет заседание ФРС 16 марта. Регулятор завершает QE и поднимет диапазон ключевой ставки с 0-0,25% до 0,25-0,50%.

Санкции ЕС. Разработка нового пакета санкций Евросоюза в отношении России может быть завершена в понедельник, 14 марта, сообщило постоянное представительство Франции при ЕС. В частности, в СМИ пишут, что может быть запрещен импорт сталелитейной продукции, экспорт в Россию люксовых товаров, инвестиции в нефтедобычу, расширен черный список бизнесменов.

Новости негативны в первую очередь для акций Северстали и НЛМК, так как они имеют значительную долю поставок в Европу. Придется переориентировать часть из них в другие страны. В меньшей степени меры задевают ММК, который работает преимущественно на внутренний рынок. Однако и для ММК эти меры негативны, ведь вырастет конкуренция внутри страны (давление на цены продукции).

Доля ЕС и США в выручке Северстали в IV квартале 2021 г. была порядка 34%. У НЛМК зависимость от этих регионов еще сильнее — 40,8%.

Заседание ЦБ РФ в пятницу — одно из важнейших событий недели. Не исключаем, что ключевая ставка может быть еще увеличена с текущих 20%, чтобы сбить инфляционные ожидания. Крайне важными видятся комментарии регулятора и взгляд на текущую ситуацию. У рынка пока нет устойчивого консенсуса по поводу дальнейшей политики ЦБ в сложившихся условиях.

В качестве одного из важных факторов борьбы с инфляцией может стать укрепление рубля. Принятые меры Банка России располагают к поступательному снижению курса USD/RUB, что в свою очередь будет снижать стоимость импорта и замедлять инфляцию.

В краткосрочной перспективе рост доллара не исключен, но на среднесрочном горизонте в курсе рубля уже в значительной степени заложены негативные факторы. В пользу укрепления играют: ограничения для физлиц и юрлиц по покупке валюты, продажа 80% выручки экспортерами, относительно высокие цены на сырьевые товары, неизбежное падение импорта, а также спроса населения на валюту, предназначенную для международных поездок.

Возврат курса USD/RUB к 100 или даже чуть ниже выглядит вполне вероятным, особенно если бы начала спадать геополитическая напряженность.

Бумаги в фокусе

∙ ГМК Норникель. Председатель правления компании Владимир Потанин в интервью РБК сообщил, что ГМК достаточно дифференцировал свои поставки между Европой, США и Азией. Он рассчитывает, что текущая ситуация не будет ухудшаться, поэтому перевода части логистических мощностей с рынков США и Европы на азиатские пока не требуется.

Комментируя скачок цен на никель до рекордных $100 тыс. за тонну, Потанин назвал его аномальным и сравнил с отрицательными ценами на фьючерсы нефти в 2020 г. По таким ценам никто в действительности никель не продает.

Акции Норникеля в данный момент являются одними из фаворитов в первый день открытия торгов на Мосбирже. Рост цен на металлы, слабость рубля, а также ротация капитала в пользу экспортеров, могут обеспечить положительную динамику бумагам компании.

∙ ЕВРАЗ и Распадская. В пятницу вышло сообщение о приостановке на неопределенное время сделки по выделению угольных активов, консолидированных на ПАО "Распадская". ЕВРАЗ ожидает пояснений по регуляторным ограничениям прав акционеров компании распоряжаться акциями Распадской, которые они должны получить в процессе выделения, от Управления по осуществлению финансовых санкций Казначейства Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury).

Отчеты и важные события

∙ В понедельник могут продолжиться переговоры между российской и украинской делегациями.

∙ В США сезон квартальных отчетов уже почти завершился. Сегодня результаты представят Vail Resorts, Gitlab, Coupa Software и др.