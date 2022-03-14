Цены на Brent сумели по итогам недели удержаться выше отметки 110 долл./барр. В пятницу рынок нефти перешел к консолидации, отыгрывая смешанный внешний фон и фактор конца недели. В течение торгов Brent предпринимала попытки отступить на более низкие уровни на фоне крепнущего в ожидании повышения ставки ФРС доллара (индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировым валютам, вернулся выше 99 пунктов, к району максимумов года) и высвобождения запасов ведущими странами. Впрочем, сильный откат середины недели, создавший технические условия для отскока, а также высокая степень геополитической напряженности позволили фьючерсу на Brent подрасти в последний день недели и даже отыграть потери четверга, завершив неделю чуть выше отметки 112 долл./барр. Неопределенность относительно сроков заключения нового соглашения по ядерной программе Ирана также оказали поддержку котировкам. Отметим, что данные Baker Hughes об ускорении роста числа активных нефтяных буровых (+8 установок за неделю, до 527 шт., максимума с апреля 2020 года), указывающем на активизацию сланцевой отрасли, ожидаемую в текущих условиях, не оказали сильного влияния на ход торгов.

Сегодня утром фьючерс на Brent вновь находится под давлением, опять проверяя на прочность отметку 110 долл./барр. ввиду сообщений СМИ о сближении позиций России и Украины. Консолидационный настрой на рынке может сохраняться до появления новостей, которые позволят скорректировать ожидания по событиям вокруг Украины и, учитывая значительную геополитическую премию, привести к заметному изменению цен на нефть: в случае позитива не исключаем ухода к 100 долл./барр, в противном случае — возврата к пикам года.