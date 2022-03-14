Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, цены на металлы преимущественно падают, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Надежды на достижение прогресса в переговорах России и Украины не стихают.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после повышения в начале дня, закрылись снижением трех основных индексов на 0,7-2,2% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикаторы остаются под давлением сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (в частности, 4330 пунктов для S&P 500) в преддверии заседания ФРС и вероятного повышения процентных ставок. Макроэкономические сигналы при этом указывают на усиление общей тревожности в экономике. В частности, индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в марте, по предварительной оценке, упал с 59,4 до 54,4 пункта (прогнозировалось 58,8 пункта). Доходность 10-летних гособлигаций при этом вернулась к отметке 2%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,7% в рамках коррекции. На этой неделе ключевым событием для рынка станет заседание ФРС в среду, на котором ожидается повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Регулятор также опубликует экономические прогнозы. Ожидать возвращения к уверенному росту фондовых площадок, однако, вряд ли стоит до улучшений на геополитическом фронте.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 1%. Индикатор восстановил часть утерянных позиций, но в целом инвесторы все меньше интересуются акциями региона ввиду прямых рисков ухудшения экономической ситуации из-за украинского кризиса. На этой неделе помимо прочего пройдет заседание Банка Англии, на котором от регулятора ждут уже третьего подряд повышения процентной ставки, до 0,75%.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%. Китайские индексы снижаются в пределах 3% из-за очередных локдаунов на юге страны в связи с коронавирусной инфекцией. На рынках в то же время усиливаются ожидания смягчения политики Народного банка Китая в текущих условиях. США при этом предупреждают КНР о последствиях в случае попыток смягчить эффект антироссийских санкций.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 2% после повышения примерно на 3% в пятницу. Котировки пытаются остаться выше краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (район 105,50 долл. и 102 долл. соответственно), но сильный импульс к росту явно утерян. Перспектива заключения ядерной сделки с Ираном стала более отдаленной в том числе ввиду требований России и, значит, увеличения предложения с этой стороны пока ждать не стоит. Тем не менее новых позитивных драйверов на рынке пока не достает. На этой неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и Международное энергетическое агентство.

События дня:

• переговоры Россия-Украина (10.30 мск)

• встреча Еврогруппы (13.00 мск)

• переговоры США и Китая по ситуации на Украине

• совет директоров Газпром нефти, стратегия на 2022-2031 гг.

Рынок к открытию

Рубль на Форекс в пятницу пытался укрепиться против доллара и евро, а утром понедельника усиливает позиции против доллара и ослабевает к евро, располагаясь в районе 127 руб. и 143 руб. соответственно. Банк России при этом утвердил новый порядок расчета официального курса доллара, который теперь будет устанавливаться по средневзвешенному курсу на Мосбирже с 10.00 до 16.30 мск вместо периода 10.00-11.30 мск. Мера должна сделать курс более репрезентативным.

Банк России также принял решение не возобновлять торги в фондовой секции на Мосбирже с 14 по 18 марта за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ. Торги на валютном рынке будут начинаться в 10.00 мск. Таким образом, на этой неделе поторговать российскими акциями уже точно не удастся, но можно будет открывать позиции в валюте, на товарных рынках и в ряде фьючерсных контрактов. Уверенным ростом расписок на зарубежных торгах в пятницу при этом отметился Полиметалл, хотя цены на золото и серебро остаются у локальных минимумов. ЕС и США усиливают санкционное давление на Россию, в частности США больше не разрешают экспортировать предметы роскоши и долларовые банкноты. В остальном на мировых площадках ждут продолжения переговоров по Украине, а на зарубежных рынках заседаний ФРС и Банка Англии. Очередное заседание в пятницу проведет и Банк России. Покупатели по-прежнему напряжены.