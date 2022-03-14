МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в конце прошлой недели незначительно выросли, смягчая коррекционное движение предыдущих дней. Новостной фон оставался преимущественно нейтральным. Новых драйверов для роста или снижения не было, поэтому нефтяные фьючерсы торговались в рамках обычной для последних дней волатильности.

Сегодня с утра ключевые нефтяные контракты вновь снижаются, теряя почти все пятничные приобретения. Равновесная цена где-то рядом, так что при отсутствии новых значимых новостей в ближайшие дни на нефтяном рынке может быть затишье. Можно предположить диапазон колебаний в районе $105-115 за баррель. При этом риски смещены в сторону роста, поскольку рынок сейчас очень уязвим к ужесточению дефицита.

В пятницу Baker Hughes отчитался о росте числа нефтяных буровых в США на 8 уст. и сокращении в Канаде на 7 уст. Пока что рост буровой активности остается сдержанным, что не позволяет в полной мере рассчитывать на существенный рост добычи в США до конца 2022 г.

Оживление может наблюдаться во II половине года, но для этого фокус участников сланцевой индустрии должен сместиться на экспансию. В условиях высокой ценовой неопределенности и сильного ESG-лобби производители опасаются расширять инвестиции в новое бурение и предпочитают ограничиться консервативными планами.

Переговоры с Ираном в конце прошлой недели встали на паузу. Россия потребовала от США юридических гарантий того, что антироссийские санкции не будут препятствовать торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Ираном после восстановления СВПД. По данным The Wall Street Journal, США не собирается идти на уступки. Пока не ясно, когда и как эти противоречия могут быть сняты.

Заключение ядерной сделки означает снятие или ослабление санкций в отношении иранского нефтегазового экспорта, что позволит стране увеличить добычу примерно на 1 млн б/с до конца года. Это могло бы смягчить дефицит поставок и снизить цены. Переговоры идут уже год и пока прийти к компромиссу не удалось.

В воскресенье появились новости о ракетном ударе Ирана по центрам израильской разведки в Курдистане. Несколько ракет упали возле строящегося американского консульства. Пока не ясно, как этот прецедент повлияет на ход переговоров.

Растет напряженность в Ливии, где периодические военные столкновения приводят к перебоям с добычей нефти. Политическое противостояние обостряется, и в стране может возобновиться гражданская война. Нефтедобывающие объекты в этой войне являются обычными целями для захвата. Перспективы мирного разрешения конфликта неизвестны, но рынок пока не закладывает потенциальное выпадение добычи в объеме до 1 млн б/с в котировки.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть снижаются на 2,9% к уровням закрытия пятницы и торгуются в районе $109,4 за баррель.