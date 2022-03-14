Рубль: слабое восстановление на минимальных объемах. На Мосбирже рубль в понедельник укрепляется третий день подряд. На открытии курс USD касался отметки 117 руб., однако к середине дня опустился ниже 112,5 руб. Напомним, что в прошлый четверг пара доллар/рубль поднималась на максимуме выше 121,5 руб.

К середине дня рубль прибавлял более 1%, что заметно превосходило динамику валют-аналогов по EM. Так, валюты Турции, Мексики и Индии укреплялись совсем незначительно, а валюты Индонезии и ЮАР находились в минусе к USD. Определенные надежды на локальном рынке связаны с дальнейшим процессом мирных переговоров, однако в целом активность на валютных торгах с начала марта держится на минимальном уровне, поэтому динамика курса больше отражает постепенное воздействие эффекта валютных ограничений, а не улучшение настроения участников рынка. Сегодня также ожидается очередной пакет антироссийских санкций ЕС, однако заметного влияния на локальный рынок данное событие не окажет.

Приток наличных пока незначителен, но постепенно растет. В банковской системе второй день подряд наблюдается сокращение структурного дефицита рублевой ликвидности. К началу операционного дня в понедельник дефицит ликвидности составил 3,85 трлн руб., сократившись с утра четверга на 1 трлн руб. В частности, третий день подряд наблюдается приток наличных денежных средств в банковскую систему, хотя цифры пока совсем незначительные на фоне внушительного оттока, сохранявшегося с конца февраля. Сегодня регулятор вновь провел однодневный аукцион РЕПО тонкой настройки с лимитом 3 трлн руб. Банки привлекли 2,1 трлн руб., почти не изменив спрос по сравнению с пятницей (2,0 трлн руб.).

Также регулятор проводит в понедельник депозитный аукцион o/n с лимитом 3 трлн руб. Отметим, что за последние три дня банки увеличили объем размещения средств на депозитах o/n в ЦБ с 795,5 млрд руб. до 1,2 трлн руб.

На внешних рынках внимание на ФРС. На глобальном рынке индекс доллара в последние часы демонстрировал снижение, однако еще утром поднимался в район 99,3 пунктов, сохраняя позиции вблизи максимумов с мая 2020 г. Участники рынка ожидают итогов двухдневного заседания ФРС (во вторник-среду). При этом определенное беспокойство глобальным инвесторам помимо геополитических рисков, вероятно, начинает доставлять положительная динамика заболевания коронавирусом в Китае (наблюдаемая с начала марта) с сопутствующим ростом числа ограничений и локдаунов в отдельных регионах.