Цены на нефть стремительно снижаются. Фьючерсы Brent вчера просели на 5%, опустившись ниже $107. Сегодня с утра падение продолжается, котировки снизились к $102. С максимумов потери составляют около $30.

Помимо фактора полноценной коррекции после мощного ралли, в западных СМИ столь сильное падение связывают с надеждами на мирное соглашение по Украине. Пока о каких-то конструктивных результатах объявлено не было. Однако РИА со ссылкой на главу офиса президента Украины Алексея Арестовича сообщает, что мирное соглашение «при наилучшем сценарии развития событий может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае».

При таком раскладе возврат и закрепление котировок Brent ниже круглой отметки в $100 выглядит вполне закономерным сценарием, даже несмотря на сложности по поводу продвижения «иранской сделки». Ближайшая зона технической поддержки по Brent может находиться около $96-99 за баррель.

Вместе с тем растут опасения по поводу спроса на энергоносители со стороны Китая из-за локдаунов на фоне новых вспышек коронавируса в стране. В КНР действует принцип нулевой терпимости к росту заболеваемости, так что любые локальные очаги сразу же приводят к масштабным ограничениям по всему региону. В результате это может сказываться на потребительской и промышленной активности, а соответственно и на совокупном спросе на нефть.

Российский рубль в условиях снижения нефтяных фьючерсов выглядит относительно стабильно. Курс USD/RUB практически не реагирует внутри дня на внешние факторы. Из-за введенных правил и ограничений временный отрыв курса от динамики commodities выглядит логичным.

Есть ряд доминирующих факторов, которые оказывают сильное влияние на укрепление рубля:

Продажа 80% валютной выручки экспортеров

Ограничения на покупку валюты для физлиц и юрлиц

Высокие цены на нефть и положительный торговый баланс

Снижение импорта и спроса на валюту со сторону заграничных поездок

На мой взгляд, в ближайшее время эти факторы могут оказать значительную поддержку рублю.