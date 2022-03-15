Сессию 14 марта большинство американских фондовых площадок завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,74%, до 4173 пунктов, Nasdaq скорректировался на 2,04%, а Dow Jones остался вблизи нулевых отметок. Позитивная динамика наблюдалась в секторе финансов (+1,25%), здравоохранения (+0,68%) и нециклических потребительских товаров (+0,57%). Наиболее глубокую коррекцию продемонстрировали представители энергетики (-2,89%), ИТ (-1,9%), коммуникаций (-1,81%) и циклических потребительских товаров (-1,75%).

Rio Tinto (RIO) сделала предложение о покупке 49% в Turquoise Hill Resources (TRQ: +31,9%) по цене 34 канадских долларов за акцию наличными.

WSJ сообщила, что консорциум прямых инвестиций, включающий Elliott Management, ведет переговоры о приобретении Nielsen Holdings (NLSN: +30,5%) за $15 млрд.

Третья фаза тестирования Nektar Therapeutics (NKTR: —60,9%) комбинации двух противоонкологических препаратов не показала требуемой эффективности.

Коронавирус возвращается в новостную повестку, так как 13 марта Китай сообщил о 1807 новых случаях заражения. Этот показатель стал максимальным за два года, он более чем втрое выше заболеваемости, зафиксированной за предыдущий день. В Шэньчжэне, где проживает 17,5 млн жителей, как минимум на неделю объявлен жесткий карантин. Не работает общественный транспорт, закрыты все предприятия за исключением предоставляющих основные услуги. Последствия новой вспышки заболеваемости грозят усугубить проблемы в цепочках поставок. Площадки Foxconn — основного поставщика Apple в Шэньчжэне приостановили работу. Toyota временно свернула производство на своем совместном предприятии с китайской FAW Group.

Торги 15 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 опустился на 4,57%, гонконгский Hang Seng упал на 5,72%, лишь японский Nikkei 225 укрепился на 0,15%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 1,99%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $101 за баррель. Золото снижается до $1936 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4120-4230 пунктов.

Сегодня будут опубликованы февральские данные о динамике индекса цен производителей (прогноз: +0,9% м/м и +10% г/г против +1% м/м и +9,7% г/г месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance находится на отметке 30 пункта, испытывая давление неопределенности в геополитике и на товарно-сырьевых рынках.

S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикаторы RSI и MACD указывают на слабость "быков". Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает область 4115-4170 пунктов. В случае ее пробоя бенчмарк продолжит опускаться к нижней границе обозначенного канала, в район 4000 пунктов.