На мировых фондовых площадках накануне не было единой тенденции. Европейские рынки закрывались нейтрально, в США наблюдался солидный отскок. В Азии в основном преобладали продажи, в первую очередь на фоне снижения бумаг в Гонконге.

На сырьевых площадках видим снижение. Индекс Bloomberg Commodity, в состав которого входят более 20 фьючерсов на сырьевые товары, во вторник снизился на 1,5%. При этом сильнее остальных падали цены на нефть. Фьючерсы Brent опускались ниже круглой отметки $100, потеряв по итогам сессии 6,5%. Как изменится российский авторынок после нового запрета США

В качестве повода для такой просадки выступили сразу несколько факторов: увеличение вероятности скорого снятия ограничений на экспорт нефти из Ирана, а также со вспышками Covid-19 в Китае. КНР является крупнейшим потребителем сырья, так что любые локдауны негативно сказываются на совокупном спросе. По оценкам разных экспертов, потребление страны из-за вводимых ограничений уже могло снизиться примерно на 500 тыс. б/с (это около 0,5% от мирового спроса).

Кроме того, как пишет Reuters, ряд покупателей избегали российскую нефть, что вызывало риски перебоев с поставками. Но теперь эти опасения начинают выглядеть преувеличенными, отмечает агентство.

Заседание ФРС — центральное событие дня. Регулятор завершит программу QE и поднимет диапазон ключевой ставки. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает ее повышение с 0-0,25% до 0,25-0,50%.

Внимание — на стейтмент ФРС и последующую речь Джерома Пауэлла. Из-за возросших геополитических рисков вероятно снижение прогноза по экономическому росту. В центре внимания оценка регулятором наблюдаемого всплеска инфляции. Рост потребительских цен в теории располагает к более быстрому сворачиванию стимулирующей ДКП.

В этом плане примечательно, что вчерашнее локальное снижение нефти и сырьевых товаров вызвало всплеск оптимизма на американском рынке акций. Динамика commodities может быть некоторое время в противофазе с индексом S&P 500. Логика простая: чем выше сырье, тем выше инфляция и более жесткая политика ФРС. И, наоборот, чем ниже commodities, тем ниже процентные ставки и выше рынок акций.

По индексу S&P 500 ранее предлагали следить за февральскими минимумами около 4115-4120 п. Если рынок пошел бы ниже, то далее открылась дорога к 3800-3820 п. Однако точка опоры была найдена в районе 4160 п. От этой отметки уже дважды рынок отскакивал. Для подтверждения улучшения технической картины необходимо закрепление выше 4400 п. Пока же этого не произошло в базовом сценарии мы можем наблюдать широкую боковую «пилу» с повышенными рисками раскрытия этой формации вниз.

Экспирация. На срочном рынке Мосбиржи в связи с отсутствием торгов базисным активам переносятся даты исполнения фондовых и индексных опционов и фьючерсов на 1 неделю. Так, последний торговый день по фьючерсам на акции переносится на 24 марта, дата исполнения — на 25 марта. У фьючерсов на индексы последний день и дата исполнения перенесены на 24 марта.

Пока не было информации, что в указанные дни будет возобновлена торговля указанными контрактами. Если приостановку продлят, то и даты экспирации вновь придется сдвинуть.