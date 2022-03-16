Во вторник цены на Brent упали на 6,9% и опустились ниже отметки 100 долл./барр., растеряв бурный рост начала марта. Способствовали сжатию спекулятивной премии на рынке нефти надежды на прогресс в переговорах между Россией и Украиной, более комфортные для спроса погодные условия в Европе и признаки нормализации ситуации с предложением нефти, в том числе ввиду действий ведущих стран в части по роспуску резервов. Дополнительное давление оказали общий спад интереса к товарным активам перед заседанием ФРС, а также сообщения о планах США ослабить санкционный режим Венесуэлы и ожидания скорого заключения соглашения по иранской ядерной программе, после заявлений главы российского МИД С.Лаврова о получении от американской стороны гарантии, что санкции не затронут сотрудничество России и Ирана в области атомной энергетики. Как изменится российский авторынок после нового запрета США

Вчера вышел месячный отчет ОПЕК. Картель сохранил свой прогноз по росту спроса на нефть в 2022 год (+4,15 млн барр./сутки), однако отметил высокую неопределенность и растущие вызовы своему прогнозу из-за перспективы замедления экономического роста, ускорения инфляции и геополитики.

Сегодня утром фьючерс на Brent пытается отскочить и вернуться выше 100 долл./барр. Рынок нефти выглядит несколько перепроданным и локально может получить поддержку от недельных данных Миэнерго США по рынку энергоносителей в стране, обещающих быть неплохими. В фокусе внимания инвесторов и заседание ФРС: рынки ждут, что регулятор может поднять ключевую ставку на 25 б.п., хотя, по нашему мнению, не исключен, ввиду ускорения инфляции, и ее подъем на 50 б.п..