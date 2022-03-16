Сегодня предстоят купонные платежи по двум суверенным долларовым бумагам. Сохраняется неопределенность относительно итоговой суммы, которую получат держатели бумаг. Вместе с тем, торги локальными облигациями на ММВБ не возобновляются, что вполне логично для рынка, на котором невозможно заглянуть дальше, чем на несколько часов вперед.

Когда торги возобновятся, мы ожидаем, что полноценное восстановление работы первичного рынка займет у Минфина несколько недель. С одной стороны, предстоит перезапуск диалога с локальными инвесторами, чтобы оценить их приоритеты в новых реалиях (т.е. какой объем гособлигаций они готовы покупать и в каких типах бумаг). С другой стороны, благодаря сочетанию более высоких цен на нефть и более слабого рубля нефтегазовые доходы бюджета резко вырастут, и сейчас они могут использоваться на покрытие текущих нужд, нежели на пополнение резервов.

Мы оцениваем, что при средней за год стоимости Urals на уровне $92/барр. и среднем курсе USD/RUB 95 (против $62.2/барр. и 72.1, заложенных в закон о бюджете 2022, соответственно) нефтегазовые доходы бюджета составят 14.9 трлн руб. (против 9.5 трлн руб. в бюджете). Справедливо ожидать, что часть плановых 15.5 трлн руб. ненефтегазовых доходов выпадет из-за надвигающейся просадки ВВП или мер поддержки от Правительства, в то время как часть расходов (23.7 трлн руб.) придется индексировать под более высокую инфляцию в течение 2022 года. Тем не менее, в любом случае Минфин должен испытывать более скромную потребность в новых заимствованиях, по крайней мере, отталкиваясь от информации, доступной на сегодняшний день.