Во вторник цены на нефть продолжали развивать коррекцию. Впервые за 3 недели контракты Brent опустились ниже $100 за баррель, что смягчает, но не устраняет напряженность в странах-импортерах, где потребители испытывают сложности из-за высоких цен на топливо. До этого года цены около $100 за баррель последний раз наблюдались в середине 2014 г. За 7 лет потребители отвыкли от таких высоких топливных расходов. Дорогие углеводороды в сочетании с ростом цен на другие commodities провоцируют ускорение инфляции, которая может стать ключевой проблемой мировой экономики в 2022 г.

Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается. Это вселяет в рынок надежду на то, что санкций в отношении российского нефтегазового экспорта удастся избежать и поставки будут оставаться стабильными. Ранее Евросоюз представил уже четвертый пакет антироссийских санкций, которые не включают запрет на сделки по покупке энергоносителей.

Наиболее существенные меры в отношении отказа от российской нефти приняли США, которые на прошлой неделе ввели запрет на импорт нефти из России. В 2021 г. он составлял около 0,7 млн б/с. Однако механизм исполнения этой меры не позволяет однозначно утверждать, что российская нефть не будет поступать в США через третьи страны.

В совокупности все эти факторы смягчают настроения на рынке и дают повод ожидать сохранения российских поставок. Тем не менее российская нефть по-прежнему продается со скидкой к эталонным бенчмаркам. В начале недели Reuters сообщал, что нефтетрейдер Vitol продал партию российской Urals объемом 3 млн барр. в Индию со скидкой в $20-25 за баррель к Brent. Вероятно, по мере дальнейшего смягчения страхов, связанных с нефтью из РФ, дисконт Urals к Brent будет сокращаться.

Продолжаются переговоры между Ираном и другими участниками СВПД (ядерное соглашение) о возобновлении сделки и снятии санкций с иранского нефтегазового экспорта. Публичные высказывания российских представителей дали рынку надежду на то, что сделка может быть заключена в ближайшее время. Это означает потенциальный рост иранской нефтедобычи на 1 млн б/с до конца года, что может сместить рыночный баланс в сторону профицита на 0,3-0,4 млн б/с. Тем не менее точные сроки соглашения остаются неизвестны, как и тот факт, будет ли оно вообще. Новости по переговорам будут в фокусе рынка в ближайшие недели.

Еще одним фактором в пользу снижения нефти стали новости о том, что в Китае вновь отмечаются вспышки COVID-19, реакцией на которые становятся новые локдауны. Режим изоляции был введен в городе Шэньчжэнь с населением 17,5 млн человек. Также новые случаи заражения были выявлены в Шанхае с населением 24 млн человек.

Участники рынка предполагают, что ограничения в Китае могут охладить спрос на топливо и смягчит рыночный дисбаланс, из-за которого цены на нефть оказались на таких высоких уровнях. Тем не менее прошлые подобные прецеденты имели очень ограниченное влияние на спрос, так что на длительный эффект рассчитывать не приходится.

Во вторник специалисты ОПЕК опубликовали ежемесячный отчет по рынку нефти. Прогноз по спросу на 2022 г. остался без изменений, картель ожидает рост на 4,15 млн б/с. Однако в абсолютном выражении оценка спроса выросла до 100,9 млн б/с за счет корректировки данных за 2020 и 2021 гг.

Добыча нефти в странах ОПЕК в феврале выросла на 440 тыс. б/с к январскому уровню. Добыча членов ОПЕК, участвующих в сделке по сокращению добычи ОПЕК+, выросла на 270 тыс. б/с, больше заявленных уровней. Больше всего увеличили добычу Саудовская Аравия (140 тыс б/с и Ливия (100 тыс. б/с). Ускорение добычи в феврале также является негативным фактором для нефтяных котировок.

Сегодня свой прогноз по рынку представит МЭА. С утра фьючерсы на Brent растут на 1,4% к уровням предыдущего дня и торгуются в районе $101,4 за баррель.