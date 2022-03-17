Бумаги в фокусе

Лукойл. Совет директоров Лукойла сегодня рассмотрит вопрос о приобретении обществом размещенных им акций. Действующая программа обратного выкупа акций Лукойла предполагает приобретение бумаг на общую сумму не более $3 млрд сроком до конца 2022 г. В 2022 г. в рамках байбэка компания приобрела 2649 тыс. бумаг на общую сумму $211,4 млн. Вероятно, в свете последних регуляторных изменений касательно обратного выкупа акций, Лукойл решил обновить параметры байбэка. Можно предположить, что в свете падения цены акций Лукойл будет проводить обратный выкуп более интенсивно при открытии торгов на Мосбирже.



Энел Россия. Компания не будет платить дивиденды по итогам 2021 г. по причине необходимости обеспечения финансовой стабильности, говорится в презентации эмитента. Новость может краткосрочно негативно сказаться на отношении инвесторов к акциям, однако такое решение в условиях значительной долговой нагрузки и роста процентных ставок выглядит понятным. В 2021 г. на фоне активной фазы инвестпрограммы чистый долг вырос с 13,7 до 26 млрд руб. (+90% г/г).

Кроме того, стоит помнить о введенных ограничениях на перечисление дивидендов нерезидентам. Контролирующим акционером Энел Россия является итальянская Enel S.p.A (56,4%).

На период 2022-2023 гг. компания ранее обозначила уровень выплат на уровне 3 млрд руб. в год (8,48 коп. на акцию). В 2023 г. Энел Россия дополнительно планировала выплатить 2,2 млрд руб. за счет реализации проектов ВИЭ и модернизации. Сейчас эти прогнозы временно неактуальны. При этом в планах компании увеличить чистую прибыль по итогам 2022 г. с 2,6 до 3,4 млрд руб., а показатель EBITDA — с 7,9 до 10,5 млрд руб.