Ставки растут, акции тоже
Бумаги в фокусе
- Лукойл. Совет директоров Лукойла сегодня рассмотрит вопрос о приобретении обществом размещенных им акций. Действующая программа обратного выкупа акций Лукойла предполагает приобретение бумаг на общую сумму не более $3 млрд сроком до конца 2022 г. В 2022 г. в рамках байбэка компания приобрела 2649 тыс. бумаг на общую сумму $211,4 млн. Вероятно, в свете последних регуляторных изменений касательно обратного выкупа акций, Лукойл решил обновить параметры байбэка. Можно предположить, что в свете падения цены акций Лукойл будет проводить обратный выкуп более интенсивно при открытии торгов на Мосбирже.
- Энел Россия. Компания не будет платить дивиденды по итогам 2021 г. по причине необходимости обеспечения финансовой стабильности, говорится в презентации эмитента. Новость может краткосрочно негативно сказаться на отношении инвесторов к акциям, однако такое решение в условиях значительной долговой нагрузки и роста процентных ставок выглядит понятным. В 2021 г. на фоне активной фазы инвестпрограммы чистый долг вырос с 13,7 до 26 млрд руб. (+90% г/г).
Кроме того, стоит помнить о введенных ограничениях на перечисление дивидендов нерезидентам. Контролирующим акционером Энел Россия является итальянская Enel S.p.A (56,4%).
На период 2022-2023 гг. компания ранее обозначила уровень выплат на уровне 3 млрд руб. в год (8,48 коп. на акцию). В 2023 г. Энел Россия дополнительно планировала выплатить 2,2 млрд руб. за счет реализации проектов ВИЭ и модернизации. Сейчас эти прогнозы временно неактуальны. При этом в планах компании увеличить чистую прибыль по итогам 2022 г. с 2,6 до 3,4 млрд руб., а показатель EBITDA — с 7,9 до 10,5 млрд руб.
- X5 Group. Учитывая рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности, наблюдательный совет X5 рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 г. За 9 мес. 2021 г. X5 выплатила 73,65 руб. на акцию. Вторая дивидендная выплата на основе предыдущих заявлений менеджмента предполагалась на уровне около 110 руб.
https://1prime.ru/experts/20220317/836401147.html