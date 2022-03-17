С единственным представителем FOMC, выступившим за повышение ставки на 50 б.п., стал президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Комитет по открытым рынкам считает уместным постоянное расширение целевого диапазона ставки. Теперь точечный график прогнозов предполагает, что ставку будут поднимать на каждом следующем заседании, в результате чего к концу 2022 года она составит 1,875%. Медианный прогноз на 2023-й предполагает три повышения до 2,375% и удержание ставки на этом уровне до 2024 года. На майском заседании ФРС примет решение о сокращении баланса путем прекращения реинвестирования доходов в покупку новых бумаг.

Основное внимание регулятора сместилось с оценки влияния последствий пандемии на экономику на анализ воздействия на нее геополитических факторов. В среднесрочной перспективе ожидается усиление инфляционного давления ввиду роста цен на энергоресурсы и нарушений логистических цепочек, что снизит экономическую активность. С учетом этого ФРС пересмотрела прогноз темпов роста ВВП и инфляции в США на текущий год с 4,0% до 2,8% и с 2,6% до 4,3% соответственно.

Переход к ужесточению монетарной политики уже привел к повышению доходности гособлигаций. Ставки 10-летних трежерис достигли 2,19%, доходность двухлетних бондов увеличилась до 1,94%. Для участников рынка по-прежнему важна определенность и предсказуемость действий регулятора. В ближайшей перспективе реакция на решения ФРС может остаться позитивной, однако на долгосрочном горизонте повышение ставок охладит деловую активность.

• Биржевые площадки АТР 17 марта продемонстрировали позитивную динамику. Японский Nikkei прибавил 3,46%, шанхайский CSI 300 вырос на 1,96%, гонконгский Hang Seng поднялся на 7,04%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается на 0,19%.

• Фьючерс на нефть марки Brent торгуется за $102 за баррель. Цена на золото составляет $1939 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330-4390 пунктов.

Сегодня будут представлены данные по объемам промышленного производств в США за февраль (прогноз: +0,5% м/м после +1,4% м/м в январе). Также будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за март (прогноз: 15 п. после 16 п. месяцем ранее).