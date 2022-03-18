Заседание ЦБ РФ — ключевое событие дня. Результаты опубликуют в 13:30 МСК. На 15:00 МСК запланировано выступление Эльвиры Набиуллиной. Судя по расписанию на сайте регулятора, пресс-конференции с вопросами журналистов не будет.

Большинство экспертных оценок на рынке сводятся к сохранению ключевой ставки на отметке 20%. Этот уровень выполняет функцию барьера для оттока средств вкладчиков, одновременно компенсируя возросшие инфляционные риски. А для кредитного рынка 20% — фактически запретительная мера. Полагаем, что регулятор может взять паузу и понаблюдать за развитием ситуации. К тому же никто не мешает Банку России в случае необходимости повысить ставки внепланово в любой момент.

На валютном рынке сохраняется устойчивая тенденция по укреплению рубля. Из-за падения импорта и ограничений на покупку валюты покупателей долларов явно не хватает, чтобы компенсировать продажу 80% выручки экспортеров.

Если не будут сниматься какие-то ограничения по валютному контролю, то рубль продолжит укрепляться. Не исключаем возврата курса доллара в район 90-95. Такой сценарий позволит сбить инфляционный всплеск.

Цены на нефть в четверг выросли на 8,7%. Фьючерсы Brent поднялись к $107. Амплитуда колебаний выглядит экстремальной. С начала марта она составляет порядка $35, что отражает полную неопределенность на рынке. Нефть характеризуется неэластичным спросом по цене, так что опасения даже за незначительные перебои поставками сырья из России способны вызывать такие резкие движения.

Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предположило, что с апреля добыча российской нефти может снизиться на 3 млн б/с. Указанный МЭА объем составляет около трети от всего производства в стране (10,1 млн б/с). С учетом доступной на текущий момент информации такая оценка выпадающей добычи, на наш взгляд, выглядит однозначно завышенной.

На рынке акций США рост вчера продолжился. На этот раз вверх тянули акции энергетического сектора на фоне отскока нефтяных котировок.

Котировки S&P 500 поднялись в район 4400 п. Это важный технический уровень, закрепление выше которого заметно улучшит техническую картину. В таком случае откроется дорога в сторону 4550 п. Если же сегодня индекс вновь вернется ниже 4400 п., то просто сохранится широкий боковой коридор консолидации.

Бумаги в фокусе

РусАгро. ФАС начала проверки в отношении крупнейших производителей сахара на фоне повышения цен. Сильный рост в последние недели обусловлен ажиотажным спросом населения в свете новых экономических реалий. Что касается РусАгро, то по итогам 2021 г. сахарный бизнес обеспечивал 15% выручки группы (36,3 млрд руб.). Если антимонопольное ведомство обнаружит нарушения, то компаниям отрасли могут грозить оборотные штрафы. Пока результаты проверки не опубликованы, но даже при негативном исходе влияние на бизнес РусАгро может быть ограниченным.

Газпром. В Польше заявили о намерении отказаться от российского газа после 2022 г. По данным Газпрома, поставки в эту страну в 2020-2021 гг. составляли порядка 10 млрд куб. м или 5,5% от совокупного экспорта Газпрома в дальнее зарубежье. Для Газпрома это некритичный объем.

При этом отказ Польши никак не влияет на общее количество газа в европейской газотранспортной системе. Если страна отказывается от 10 млрд куб. м из России, то этот объем необходимо взять где-то еще. К концу 2022 г. страна сможет получать газ через газопровод «Ямал-Европа» из России и по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии, который планируется достроить в октябре 2022 г.

На обоих маршрутах Польше придется конкурировать за газ с Германией, причем на норвежском направлении потенциал для роста поставок практически исчерпан. Это значит, что дополнительный спрос со стороны Польши на газ из Норвегии приведет к сопоставимому дефициту в Германии, который может быть закрыт за счет роста импорта из России.

РУСАЛ. Компания обратилась в правительство РФ с просьбой смягчить последствия увеличения ключевой ставки ЦБ до 20% для кредитов, предоставленных ранее с условием плавающей ставки, сообщили источники Интерфакса. Всего таких кредитов на 62,9 млрд руб. РУСАЛ просит применять к ним ключевую ставку, не превышающую значение на 24 февраля (9,5% годовых).

Компания отмечает риск недозагрузки российских алюминиевых заводов в связи с внешнеполитической ситуацией. Помимо остановки Николаевского глиноземного завода и блокировки финансовой деятельности, существует риск остановок поставок сырья с зарубежных активов.

На Гонконгской бирже сегодня утром акции РУСАЛа стоят 4,65 HKD. В переводе на рубли по текущему курсу это около 61,3 руб. При этом закрытие на Мосбирже 25 февраля было коло 60 руб. После возобновления торгов мы предполагаем, что бумаги РУСАЛа на ряду с акциями Норникеля могут показать лучшую динамику на российском рынке. Более того, РУСАЛ на Мосбирже может торговаться с некоторой премией к цене в Гонконге.