Фьючерс на Brent в пятницу продолжил отскок, завершив неделю у отметки 108 долларов за баррель. Росту способствовала новая волна усиления опасений в затягивании переговорного процесса между Украиной и Россией, а также заявления экспертов о возможности сохранения невысокого спроса на российскую нефть. Дисконт российской Urals к нефти Brent в пятницу превысил 21,3 доллара за баррель, — новый исторический максимум. Данные Baker Hughes показали, что число активных нефтяных буровых в США за неделю сократились на 3 штуки, что также оказало поддержку рынку, чувствительному к ожиданиям по поставкам.

Сегодня утром фьючерс на Brent вновь ускорил повышение, стремясь закрепиться выше 110 долларов за баррель. Западные СМИ сообщили, что страны ЕС на саммите 24-25 марта обсудят пятый пакет санкций против России, который может включить в себя запрет на поставки российской нефти. Кроме того, в выходные Саудовская Аравия сообщила о новых атаках своей нефтяной инфраструктуры со стороны Йемена. Таким образом, ситуация на рынке нефти вновь усложнилась, подталкивая цены вверх. Геополитика на этой неделе может остаться ключевым фактором роста нефтяных котировок — мы не исключаем на этой неделе ухода Brent выше 120 долларов за баррель.