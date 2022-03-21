Цены на нефть постепенно восстанавливаются после коррекции в район $100 за баррель, отражая сохраняющиеся риски дефицита, в том числе из-за возможных перебоев с поставками нефти из России. В пятницу котировки выросли чуть более чем на $1 и сегодня с утра продолжают движение вверх. Первая цель отскока могла быть реализована, поэтому в дальнейшем вероятен постепенный переход к консолидации. По крайней мере, если не появится новых новостных шоков.

В фокусе внимания остается ход переговоров между Россией и Украиной. Прогресс в переговорах мог бы снизить опасения из-за санкций на российскую нефть, но пока стороны ограничиваются очень сдержанными комментариями. Неопределенность в исходе переговоров сохраняется.

Между тем в Европе продолжаются дискуссии о том, могут ли отдельные страны Евросоюза позволить себе отказаться от поставок российской нефти. Великобритания уже заявила о том, что до конца года планирует полностью исключить из структуры импорта российскую нефть и призывает другие страны последовать ее примеру. На фоне подобных призывов нефтетрейдеры и прочие игроки нефтяного рынка опасаются сделок с российской нефтью. Дисконт сорта Urals к Brent остается высоким и превышает $20 с барреля против обычных $1-2.

На днях крупнейшие нефтесервисные компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford заявили, что приостанавливают деятельность в России. На них приходится всего около 13% российского рынка, но по ряду технологических решений есть высокий уровень зависимости. Это значит, что разработка новых месторождений трудноизвлекаемой нефти в России может быть затруднена.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство встревожило рынок прогнозом, согласно которому российская добыча может потерять около 3 млн б/с в апреле из-за того, что нефтетрейдеры избегают сделок с российским сырьем. Чтобы компенсировать этот объем, агентство представило в пятницу свои рекомендации, имплементация которых якобы позволит сэкономить порядка 2,7 млн б/с потребления. Специалисты агентства предлагают поощрять отказ от автомобилей в пользу альтернативных видов транспорта, таких как поезда и велосипеды. Помимо прочего, агентство предлагает понизить плату за проезд на общественном транспорте, а населению чаще ходить пешком. Это может снизить потребление на 330 тыс. б/с.

Около 290 тыс. б/с предлагается сэкономить за счет снижения ограничений скорости на автомагистралях. 0,5 млн б/с может сэкономить массовый переход людей на гибридный режим работы без ежедневного посещения офиса. 380 тыс. б/с может принести запрет не автомобили в мегаполисах на 1 день в неделю.

Перечисленные МЭА меры требуют очень высокого уровня социальной ответственности и политической воли в странах, которые захотят внедрить эти решения. На мой взгляд, внедрение этих рекомендаций будет иметь эпизодический характер и в глобальном масштабе будет смешиваться с естественным сокращением потребления из-за высоких цен. Говорить о том, что подобные мероприятия могут как-то ощутимо повлиять на котировки, не приходится.

По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 3 уст., до 524 уст. В Канаде сезонное падение составило 24 уст., до 103 уст. Слабая буровая активность на американском континенте усиливает опасения из-за дефицита поставок в 2022 г. Если показатели не вырастут, то на существенный рост добычи в США во II половине 2022 г рассчитывать не придется.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 1,6% к уровням предыдущего дня и торгуются в районе $110,8 за баррель.